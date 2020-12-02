Что хорошего сделали русские для украинцев 

Сегодня значительное число украинцев в силу государственной пропаганды настроены против России. А ведь есть немало вещей, за которые Украина должна благодарить Россию.

Спасение от поляков

Возьмем исторический контекст. Украина являлась частью Российской империи начиная с середины XVII века. Само ее название происходит от древнерусского «оукраина» («пограничная область»). Расположение земель, тесно граничащих с Польшей, Румынией, Чехословакией и т.д. и не объединенных мощной государственной властью, приводило к тому, что они постоянно подвергались агрессии соседей, особенно польской шляхты. Несмотря на многочисленные казацкие восстания, Украина не в состоянии была сама справиться с ситуацией.

Зависимость от православной России оказалась предпочтительнее «ига» католической Польши. После обращения гетмана Богдана Хмельницкого и его сподвижников к русскому царю Алексею Михайловичу 27 марта 1654 года Земский собор закрепил присоединение Левобережной Украины вместе с Киевом к России с условием предоставления первой широкой автономии. Позднее, в 1686 году, был заключен так называемый «вечный мир» с Польшей.

Государственность

По сути дела, Украина стала государством только при советской власти. 30 декабря 1922 года она подписала союзный договор и вошла в состав СССР как Украинская ССР.

Освобождение Западной Украины от политики «культурного подавления»

Тем временем Западная Украина, вошедшая в состав Польши, подвергалась активной полонизации. С приходом к власти Юзефа Пилсудского на этих территориях установился авторитарный режим «санации». По отношению к национальным меньшинствам проводилась политика «культурного подавления», которая в итоге привела к массовым репрессиям против украинского населения. Неизвестно, чтобы стало с западными украинцами, если бы не присоединение их земель к УССР в 1939 году вследствие Секретного дополнительного протокола о разграничении сфер интересов к Договору о ненападении между Германией и Советским Союзом.

Ликвидация последствий Чернобыльской аварии

В аварии на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года украинцы обвиняют высшее советское партийное руководство. Но, кто бы тут ни был виноват, ликвидировать последствия катастрофы съехались специалисты и добровольцы со всей страны, и больше всего их было из России.

Работа для украинцев в период «независимости»

В советскую эпоху Украина была одной из самых богатых республик, ее называли «житницей». Однако после объявления суверенитета все изменилось. с 1992 по 1994 год инфляция достигла тысячи процентов, в промышленности, образовании и некоторых других сферах зарплаты не выплачивались годами, воцарилась безработица… И вновь выручила Россия: тысячи украинцев ехали сюда на заработки, многие «оседали» насовсем.

Экономическая помощь

Несмотря на многочисленные политические пертурбации и смены правительств, Украине так и не удалось поднять свою экономику. Наша страна неоднократно помогала «меньшему брату» финансами, вводила льготный режим расценок на российский газ. Но Украина шла своим путем: Евромайдан, беспорядки, свержение законно избранного президента…