Позорные провалы иностранных шпионов в СССР

Навыки иностранных шпионов вызывают уважение, но иногда на первый план выходит человеческий фактор. "Рамблер" собрал несколько историй о том, как агенты разведки позорно провалились в СССР.
Неожиданный богач
Джеймс Холл был двойным агентом и продавал государственные тайны Америки СССР и ГДР. Зарплата у мужины была настолько большой, что он легко мог купить дорогостоящий автомобиль, шикарный дом и другие предметы роскоши. Безусловно, такой образ жизни вызывал подозрения. В какой-то момент подозрительный богач настолько расслабился, что случайно сам сдал свой секрет человеку из ФСБ.
Поворот не туда
Пилоту Фрэнсису Пауэрсу было необходимо снять с воздуха военные базы на территории Урала. И сначала все шло по плану: он сфотографировал город Челябинск-40 и направился к Плесецку. Но в какой-то момент на вражеский самолет было направлено восемь ракет, наши спецслужбы заметили врага. Пилоту удалось приземлиться на поле, где работали колхозники. Спрятаться у добрых жителей не удалось, так как на место быстро прибыли советские спецслужбы.
Обычное оскорбление
Роберт Ханссен был сотрудником ФБР и работал на русскую разведку. Коллеги шпиона знали, что среди них есть предатель, но вычислить его было практически невозможно. По иронии, разгадать эту головоломку делегировали самому Ханссену. Он долго отводил от себя подозрения, пока не оскорбил японца. Оказалось, что шпион тоже часто использует эту фразу. В какой-то момент паззл сложился и другие агенты быстро вычислили предателя.