Позорные провалы иностранных шпионов в СССР

Навыки иностранных шпионов вызывают уважение, но иногда на первый план выходит человеческий фактор. "Рамблер" собрал несколько историй о том, как агенты разведки позорно провалились в СССР.

Неожиданный богач

Джеймс Холл был двойным агентом и продавал государственные тайны Америки СССР и ГДР. Зарплата у мужины была настолько большой, что он легко мог купить дорогостоящий автомобиль, шикарный дом и другие предметы роскоши. Безусловно, такой образ жизни вызывал подозрения. В какой-то момент подозрительный богач настолько расслабился, что случайно сам сдал свой секрет человеку из ФСБ

Поворот не туда

Пилоту Фрэнсису Пауэрсу было необходимо снять с воздуха военные базы на территории Урала. И сначала все шло по плану: он сфотографировал город Челябинск-40 и направился к Плесецку. Но в какой-то момент на вражеский самолет было направлено восемь ракет, наши спецслужбы заметили врага. Пилоту удалось приземлиться на поле, где работали колхозники. Спрятаться у добрых жителей не удалось, так как на место быстро прибыли советские спецслужбы.

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