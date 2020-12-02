Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶

Эксперт назвал способы защиты от онлайн-мошенников 

RT на русском 48 минут назад
Эксперт назвал способы защиты от онлайн-мошенников
Фото: depositphotos.com
Российский ученый-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников. Об этом Виталий Вехов рассказал в беседе с Nation News.
Специалист посоветовал не сохранять никакие логины и пароли к своим личным кабинетам, в том числе и в социальных сетях. По его словам, безопаснее вводить данные вручную. Вехов также предостерегает от подключения услуги автоплатеж.

«Как только вы подключили услугу автоплатеж, вы дали возможность вредоносным компьютерным программам проникнуть в ваш телефон для совершения каких-либо противоправных действий. Однозначно также возможна спам-реклама»,

— отметил специалист.
Эксперт рекомендует подключить минимальный ежемесячный пакет оповещения по всем операциям.

«Как только приходят смс с уведомлением по сумме операции, которую вы не совершали, тут же нужно заблокировать карту, обратиться по телефону в банк. Подчеркну, по телефону, указанному на тыльной стороне карты, а не на сайте»,

— уточнил Вехов.
Криминалист также рассказал, что регистрация в зарубежных мессенджерах дает доступ транснациональным корпорациям к данным пользователей.
Ранее президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко в беседе с газетой «Известия» рассказал о схемах мошенничества во время пандемии.
Видео дня. Найдена рыба с человеческим "лицом"
RT на русском: последние новости
На базе «Ромы» обнаружены 20 снарядов времён Второй мировой войны На базе «Ромы» обнаружены 20 снарядов времён Второй мировой войны Какую роль в отечественной истории сыграл воевода Андрей Курбский Какую роль в отечественной истории сыграл воевода Андрей Курбский В Москве Парадом святого Патрика завершилась Неделя Ирландии В Москве Парадом святого Патрика завершилась Неделя Ирландии
Комментарии
Истории , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение