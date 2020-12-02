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Как реагенты гробят ваше здоровье и гробят ли 

Даня Виттиг 18 часов назад
Как реагенты гробят ваше здоровье и гробят ли
Фото: depositphotos.com
Сильный снегопад и последующий гололед — тяжелое испытание для любой страны. В России с наледью справляют при помощи реагентов. "Рамблер" выяснил, какое влияние они оказывают на организм человека.
Хлорид натрия или поваренная соль — основное вещество, которое входит в состав реагентов, которые борются с ледяной коркой. Убирать ее необходимо, чтобы избежать травм и аварий. Однако есть и другая сторона медали, когда от реагентов ржавеют автомобили, портится обувь, умирают растения и болят лапы у домашних питомцев.
"Темная сторона" использования реагентов вызывает вопросы о том, насколько сильно вещества влияют на здоровье человека при вдыхании, особенно в момент оттепели. Но никаких доказательств их опасности ученые не подтверждают. Эти домыслы также отвергла глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть аргументированные основания их использовать. Когда говорят о том, что реагенты якобы приводят к обострению хронических заболеваний — статистика этого не показывает», — отметила Попова.

Под "аргументированными основаниями" Попова имеет в виду тот факт, что кроме соли больше ничего с наледью бороться и не может. А известный и любимый многими песчаный настил не помогает "размягчить" лед, да и нужно его, чтобы покрыть дорогу в разы больше, чем реагента.
Безусловно, реагенты могут негативно повлиять на человека или животного при непосредственном контакте. Для этого необходимо защищать лапы у животных, а также следить за тем, что они подбирают на улицах и проводить тщательную уборку дома. Но делается это лишь для того, чтобы частицы реагента не попали внутрь организма, а не потому что они опасны сами по себе.
Другая проблема с портящейся обувью кажется более однозначной. Однако реагенты не должны скапливаться на дорогах, так как они "плавят" снег и лед, помогая избежать формирования корки. То есть реагент помогает в уборке снега и проблема не совсем в том, что его рассыпали. Проблема в том, что его не убрали.
К сожалению, идеального решения для борьбы с природными явлениями все еще нет, так как во всех более менее крупных странах используют именно реагенты. Причем количество их также либо слишком большое, либо недостаточное, так как предсказать снег бывает трудно.
При этом в качестве примера использования альтернативных реагентов могут стать Финляндия и Нидерланды, которые перешли на мягкие антигололедные вещества. Эти реагенты изготовлены из мраморной и гранитной кроши, они не раздражают слизистую оболочку человека, не отравляют животных и не уничтожают растения. Однако стоят дороже.
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Комментарии 1
Истории , Анна Попова , Роспотребнадзор
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