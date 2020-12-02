Найдены похитители монолита в штате Юта 

Похитители металлического монолита, найденного в пустыне в американском штате Юта, объяснили свой поступок. Заявление одного из них опубликовала газета Daily Mail.

В похищении и уничтожении загадочного монумента признался экскурсовод Сильван Кристенсен (Sylvan Christensen). Он выложил в Tiktok видео с места происшествия, подписанное словами «Не бросайте личные вещи на общественных землях, если не хотите, чтобы их забрали». Ему помогал 34-летний канатоходец Энди Льюис (Andy Lewis), рассказавший об этом в Youtube, пишет газета The Salt Lake Tribune. С ними были еще два человека, личности которых пока не установлены.

Кристенсен заявил, что пустыня была не готова к нашествию туристов, желающих увидеть необычное сооружение своими глазами.

«Люди прибывали на машинах, автобусах, фургонах, вертолетах, самолетах, поездах, мотоциклах и электровелосипедах, — утверждает он. — А там нет даже парковки. И туалетов нет».

По словам Кристенсена, любопытствующие мусорили и вытаптывали землю. Чтобы защитить пустыню от дальнейшего ущерба, он и его товарищи решили разрушить монумент.

Случайным свидетелем действий Кристенсена и Льюиса стал фотограф из Колорадо Росс Бернардс. Он утверждает , что на его глазах объект демонтировали и увезли четверо мужчин.