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Найдены похитители монолита в штате Юта 

Lenta.ru 1 час назад
Найдены похитители монолита в штате Юта
Фото: Lenta.ru
Похитители металлического монолита, найденного в пустыне в американском штате Юта, объяснили свой поступок. Заявление одного из них опубликовала газета Daily Mail.
В похищении и уничтожении загадочного монумента признался экскурсовод Сильван Кристенсен (Sylvan Christensen). Он выложил в Tiktok видео с места происшествия, подписанное словами «Не бросайте личные вещи на общественных землях, если не хотите, чтобы их забрали». Ему помогал 34-летний канатоходец Энди Льюис (Andy Lewis), рассказавший об этом в Youtube, пишет газета The Salt Lake Tribune. С ними были еще два человека, личности которых пока не установлены.
Кристенсен заявил, что пустыня была не готова к нашествию туристов, желающих увидеть необычное сооружение своими глазами.

«Люди прибывали на машинах, автобусах, фургонах, вертолетах, самолетах, поездах, мотоциклах и электровелосипедах, — утверждает он. — А там нет даже парковки. И туалетов нет».

По словам Кристенсена, любопытствующие мусорили и вытаптывали землю. Чтобы защитить пустыню от дальнейшего ущерба, он и его товарищи решили разрушить монумент.
Случайным свидетелем действий Кристенсена и Льюиса стал фотограф из Колорадо Росс Бернардс. Он утверждает, что на его глазах объект демонтировали и увезли четверо мужчин.
Сотрудники департамента природных ресурсов штата Юта обнаружили трехметровый металлический монумент 18 ноября, когда считали толсторогов с вертолета. Судя по спутниковым снимкам на Google Earth, сооружение, напоминающее инопланетный монолит из фильма «Космическая одиссея 2001 года», стояло в пустыне как минимум с 2015 года. По одной из версий, его автором мог быть художник-минималист Джон Маккракен, который жил неподалеку и умер девять лет назад. 27 ноября монумент исчез.
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