Зачем русские встали на колени перед американцами 

В начале 1920-х годов страну охватил страшный голод. Первая мировая и Гражданская войны, засуха, неурожай, отношение пришедших к власти большевиков к крестьянству, — все это повлияло на положение населения в регионах. "Рамблер" рассказывает, как на тяжелую ситуацию в Советской России отреагировали американцы.

Больше всего пострадали жители Поволжья, Урала и Киргизской АССР. От голода умерли около пяти миллионов человек. В 1921 году была образована Центральная комиссия помощи голодающим.

Однако этого было недостаточно, и пришлось обращаться за помощью к иностранным государствам. Максим Горький писал в обращении:

"Для страны Льва Толстого и Достоевского, Менделеева и Павлова, Глинки и других всемирно ценных людей наступили грозные дни, и я смею верить, что культурные люди Европы и Америки, поняв трагизм положения русского народа, немедленно помогут ему хлебом и медикаментами".

На призыв откликнулась Американская администрация помощи (АРА). Миссией руководил 31-ый президент США Герберт Гувер . На тот момент он был министром экономики. Гувер убедил Конгресс США в том, что оказываемая помощь не понесет потери для Америки с экономической точки зрения:

"Продовольствие, которое мы хотим направить в Россию, является излишком в Соединённых Штатах. Мы сейчас скармливаем молоко свиньям, сжигаем кукурузу в топках".

По всей стране развернулись пункты гуманитарной помощи. Было открыто более 15 тысяч столовых. Голодающим выдавали еду, медикаменты, чтобы бороться с эпидемиями, одежду и обувь.

Есть фотография Джорджа Ринхарта (George Rinhart) 1922 года, на которой жители Самарской области стоят на коленях в знак благодарности американцам, которые привезли кукурузу.

В 1923 году программа была прекращена: В АРА заявили, что в СССР достаточно продовольствия.