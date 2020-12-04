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Перечислены признаки взлома смартфона 

Lenta.ru и ещё 6 57 минут назад
Перечислены признаки взлома смартфона
Фото: Lenta.ru
Основными признаками взлома смартфона является нарушение работы приложений, в том числе их «зависание», и внезапные перезагрузки устройства. Эти и другие характерные особенности «зараженного» гаджета перечислил агентству «Прайм» замглавы группы IT-компаний Angara Дмитрий Пудов.
По его словам, другими признаками являются снижение производительности устройства или более быстрая разрядка аккумулятора. При этом Пудов призвал не паниковать сразу в подобных случаях, так как это может быть связано и с другими причинами.

«Если вы столкнулись с непонятными списаниями или подозреваете, что ваши почта и иные сервисы скомпрометированы, то имеет смысл серьезно озаботиться вопросом безопасности вашего устройства», — подчеркнул эксперт ситуации, когда действовать стоит оперативно.

Специалист пояснил, что большинство людей, смартфон которых взламывают, не являются жертвами вымогательства или шантажа. Чаще всего преступников интересует доступ к приложениям мобильного банка и подпискам на платные сервисы.
Самостоятельно помешать хакерам и вернуть контроль над устройством можно с помощью сброса настроек телефона до заводских и изменения всех паролей. Эксперт заключил, что если это не поможет, то стоит обратиться в сервисный центр.
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