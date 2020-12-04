Каких советских солдат кормили лучше всего 

Во всем известной русской народной сказке солдат, остановившись на постой у жадной, но глупой хозяйки сварил себе на обед кашу из топора. В СССР традиции питания солдат изменились и стали определяться уставом. Чем же отличалось питание в разных войсках?

Солдатская пайка

В Союзе к питанию солдат подошли с научной точки зрения. В результате исследований удалось выяснить, какую норму калорий необходимо потреблять солдатам в сутки. Для рядовых бронетанковых войск эта норма в 3400 килокалорий. У мотострелков — 3500 килокалорий, а при полевых выходах — 4100 килокалорий.

В итоге, при заступлении на срочную службу каждый рядовой ежедневно должен получать общевойсковой паек по норме №1. Для выполнения нормы по калориям есть специальная таблица продуктов, в которой в 31-й позиции расписаны все продукты и их вес.

В этот проднабор входят крупы, овощи, мясо, рыба, количество растительных и животных жиров и даже такие мелочи, как лавровый лист и перец.

Такой паек стандартен для рядового состава всех родов войск. Он позволяет не только восполнять норму калорий, но и получать все необходимые витамины. Тем не менее, в отдельных родах войск и службах к нему есть некоторые дополнения, которые отвечают специфике службы.

Мотострелки

Мотострелки — это по сути, та же пехота. Царица полей и самый массовый род войск. Те, кто застал службу там в советское время, могут в полной мере рассказать, о том, что питание там было на редкость отвратительное. По документам бойцам готовили еду для восполнения калорий, однако, на практике качество приготовления еды было отвратительным.

Конечно, все зависело от части, но в большинстве ситуация была печальная. Меню было однообразным, при этом прапорщики и офицеры без зазрения совести обкрадывали рядовых. Хорошая армейская тушенка вместо солдатского котла попадала в офицерские кладовки, а вместо мяса солдатам в еду добавляли прогорклый жир, добытый неведомыми путями.

ВДВ

Рацион десантников по большому счету не отличался от мотострелкового. Однако, в силу того, что эти части были гвардейскими, то и с дисциплиной и порядком там было строже, поэтому до них доходило значительно больше официально выделенных продуктов.

Небольшие различия состояли в мясных копченостях и сгущеном молоке.

Кроме того, в приказе о продовольственном обеспечении был пункт: «Дополнительно к данной норме за счет государства выдавать на одного человека в сутки 15 г шоколада, 200 г фруктов свежих или 200 г соков плодовых и ягодных и 50 г компотов из плодов и ягод»

Бронетанковые войска

Служба на технике имела ряд своих недостатков и преимуществ. Выхлопные газы, испарения топлива и прочие негативные факторы компенсировались добавкой в пайку. В периоды активной работы на технике у танкистов был отдельный стол, на который добавочно давали молоко, яйца, масло.

Флотские

Не менее приятный бонус имели и те, кто нес службу во флоте. Во время дальних походов, когда за бортом только море, они имели приятный бонус к пайку. Им ежедневно добавляли 50 грамм сухого вина для вывода радионуклидов, 50 грамм шоколада для снятия стресса и одну сушеную воблу для компенсации солей из-за опреснения питьевой воды.