Была ли хороша советская разведка на самом деле 

Советская разведка всегда считалась лучшей в мире. О шпионах и агентах из КГБ сняли множество фильмов, об их опыте и приемах в работе. Однако некоторые источники уверены, что на самом деле о мастерстве агентов КГБ было очень много мифов. "Рамблер" собрал разные мнения о том, были ли настоящими профессионалами советские шпионы.

Провалы в начале XX века

В 30-х годах прошлого века советская разведка в Европе пережила несколько провалов, что сильно подорвало деятельность агентов в нескольких странах. Все началось с того, что некоторых разоблаченных агентов не высылали в СССР. Их арестовывали за рубежом и выуживали другую ценную информацию, из-за которой последовала волна арестов. Согласно некоторым источникам, агенты и шпионы могли пренебрегать некоторыми мерами безопасности, например, не придерживались конспирации и встречались друг с другом прямо в квартирах. Из-за нескольких европейских провалов часть советской разведки оказалась за решеткой. Эксперты уверены, что разоблачения можно было бы предотвратить, но работа советской разведки была не настолько хороша.

Рассказы сбежавших агентов

Одним из самых известных советских перебежчиков является Олег Гордиевский . В 60-х годах он работал на КГБ. Как агент признался позже, он был разочарован действиями СССР во время Пражской весны. Позднее он привлек внимание британской разведки и стал работать на другую страну. Гордиевский заочно приговорен к высшей мере наказания за госизмену, но он успел бежать в Великобританию и продать данные о советских агентах.

Гордиевский рассказывал, что на самом деле советские агенты были не так хороши, а их профессионализм уже стал мифом. Бывший шпион утверждает, что данные КГБ основывались на информации из зарубежной прессы, потому что больше информацию брать было неоткуда. Получалось, что руководству страны доносили ложную информацию.

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При этом коллеги Гордиевского с ним не согласны. Полковник Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Людмила Нуйкина, которая была раскрыта из-за предательства Гордиевского, заявила, что ему нужно было выдавать хоть какую-нибудь информацию, иначе он бы был уже не нужен.

"Вот он и продавал все и обо всех. Потом стал еще фантазировать. А что делать ему оставалось? Ему платили ведь за информацию. Нет информации — ты не нужен", — рассказала она в одном из интервью.

Она также добавила, что спустя столько лет Гордиевский все еще чего-то боится и скрывается даже в Великобритании.