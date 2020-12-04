Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Почему в СССР автобусы красили в желтый цвет 

Александра Нечаева 4 часа назад
Почему в СССР автобусы красили в желтый цвет
Фото: Кадр из фильма "Цой"
Люди, выросшие в СССР без труда ответят, какого цвета автобусы выходили в рейсы на улицы городов. Окраска общественного транспорта именно в желтый цвет была выбрана совсем не случайно. О том, почему этот оттенок стал эталонным, читайте в материале «Рамблера».
Поначалу разные производители автобусов красили свою продукцию в разные цвета. Но затем независимо от марки и производителя транспортных средств все автобусы решено было сделать ярко-желтыми. Эталонным стал цвет «охра», хотя допускались и некоторые другие оттенки желтого.
Такой цвет выбрал был совсем не случайно. На дорогах Советского Союза в то время преобладали транспортные средства темных оттенков, таким образом автобусы, выкрашенные в яркий цвет, хорошо выделялись из общей массы. Их было хорошо видно издалека в любую погоду, поэтому пассажиры могли заранее подготовиться к посадке, а водители других транспортных средств легко узнавали пассажирский транспорт в движущемся по дороге потоке.
Видео дня. Как и почему разговаривают попугаи
Комментарии 8
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение