Почему в СССР автобусы красили в желтый цвет 

Люди, выросшие в СССР без труда ответят, какого цвета автобусы выходили в рейсы на улицы городов. Окраска общественного транспорта именно в желтый цвет была выбрана совсем не случайно. О том, почему этот оттенок стал эталонным, читайте в материале «Рамблера».

Поначалу разные производители автобусов красили свою продукцию в разные цвета. Но затем независимо от марки и производителя транспортных средств все автобусы решено было сделать ярко-желтыми. Эталонным стал цвет «охра», хотя допускались и некоторые другие оттенки желтого.

Такой цвет выбрал был совсем не случайно. На дорогах Советского Союза в то время преобладали транспортные средства темных оттенков, таким образом автобусы, выкрашенные в яркий цвет, хорошо выделялись из общей массы. Их было хорошо видно издалека в любую погоду, поэтому пассажиры могли заранее подготовиться к посадке, а водители других транспортных средств легко узнавали пассажирский транспорт в движущемся по дороге потоке.