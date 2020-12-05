Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Борис I: как русский мошенник стал королем Андорры 

Русская семерка и ещё 2 2 часа назад
Как русский мошенник стал королем Андорры
Фото: РИАМО
Осенью 1933 года на территории княжества Андорра появился странный русский. Иностранец поражал местных своими манерами, богатством и умением расположить к себе людей. Звали его Борис Скосырев. Уже через год Генеральный совет долин проголосует за назначение иностранца королем Андорры под имением Борис I.

Кем был Борис Скосырев

В интервью Борис Скосырев называл себя «русским монархистом, рожденным под Вильно». Скосырев утверждал, что он дворянин, сбежавший из России после расстрела всей семьи и что в свое время он учился в лучших вузах Англии и Франции. Он также гордился дружбой с британским политиком Оливером Локер-Лэмпсоном — будущим создателем британской военной авиации.
До 1919 года Скосырев находился на Украине в составе британской группы помощи Белому движению. Оказавшись в Лондоне, он устроился военным переводчиком. Вскоре Бориса арестовали за то, что он пребывал в Британии без регистрации и расплачивался за проживание недействительными чеками.
В 1922 году он перебирается в Нидерланды, где, по его словам, он стал предоставлять секретные услуги королевской семье, за что королева Вильгельмина присвоила ему графский титул и фамилию Оранж. Это, конечно же, не является правдой. Авантюрист успел пожить в Колумбии и многих странах Европы, где у него сложилась репутация шпиона.
Исследователи считают, что толчком к авантюре послужила не только энергичная натура Скосырева, но и женщина. Он был женат на француженке Мари-Луизе Пара де Гассье. Но незадолго до решения взойти на престол Андорры у Бориса начался роман с богатой американкой Флоренс Мармон. Как говорится, его идеи, ее деньги.

Первая попытка стать королем

В то время Андорра была небольшим княжеством в пиренейских горах, зажатым между Испанией и Францией. В стране проживали всего 5 тысяч человек, а правили ими одновременно епископ Урхельский (епархия в Каталонии) и король Франции, а после революции — французский президент. С подобной формой власти были не согласны юристы, полагавшие, что во главе княжества должен стоять не президент, а правнук последнего короля Франции Жан Орлеанский, герцог де Гиз.
В 1933 году из-за реформы, касающейся выборного права, в Андорре начинаются беспорядки. Для усмирения андоррцев Франция вводит на территорию княжества 50 жандармов. Выступления затихают, но недовольство у патриархальных жителей пиренейских долин остается. Скосырев решает извлечь свою выгоду из такой ситуации.
Осенью 1933 года он прибывает в Андорру, где сразу привлекает к себе внимание. Отличные манеры, знание испанского, немецкого, английского, французского языков внушают андоррцам уважение к Скосыреву. Находясь на территории страны как частное лицо, Скосырев посещает заседания местного Генерального совета долин, состоящего из 24 депутатов.
Скосырев рассказывает Совету о процветающем княжестве Монако и утверждает, что Андорра может пойти по его пути. Он предлагал провести демократическую реформу, отменить налоги, начать строительство гостиниц, казино, привлечь иностранный капитал. В письменном виде документ был подготовлен 17 мая 1934 года. Для удачного исхода преобразований княжество должно было стать королевством во главе с королем Скосыревым.
Удивительно, но у русского эмигранта были все основания претендовать на трон. На руках у Скосырева было письмо от Жана Орлеанского, герцога де Гиза, в котором он передавал свои полномочия Борису Скосыреву. Откуда взялся этот документ неизвестно. Однако вскоре реформатора выслали с территории княжества. Историки полагают, что о его инициативах доложил католическому сановнику единственный голосовавший против Скосырева член Совета долин.

Король Андорры Борис I

Скосырев не собирался сдаваться и 7 июля 1934 года он снова оказывается в Андорре. После голосования Совета долин 8 и 10 июля (за — 23, против — 1) русский эмигрант становится королем Борисом I. Новый правитель провозглашает Конституцию, состоящую из 17 статей. Документ декларирует суверенность Андорры, равенство перед законом, гражданские свободы, которые не зависят от пола, религиозных и политических воззрений.
Французский президент не был против независимости Андорры, за выступал и епископ Урхельский. Но последнему не нравился план Скосырева по открытию казино, которые он называл «дьявольскими игрищами». В ответ на протест второго соправителя новый король сделал странный шаг. Он объявил войну каталонскому епископу Жусти Гитарт-и-Вилардебо.
«Блицкрига по-андоррски» не вышло. Войну Борис I проиграл, а его правление продлилось 9 дней. Боевые действия ограничились прибытием из Испании полсотни жандармов, которые арестовали суверенного монарха.

Жизнь после царствования

Суд над бывшим королем проходил в Барселоне. Последующая биография Скосырева туманна. Он то сотрудничал с немцами и воевал в составе вермахта, то работал на британскую разведку. Ряд исследователей говорят, что он умер после войны в советском ГУЛАГе, а другие предполагают, что он все время проживал в городке Боппард в Германии.
Исследователи международного права уверены, что письмо от герцога де Гиза делало Скосырева законным правителем Андорры, а его реформы и сегодня считаются прогрессивными. Поэтому правление короля Бориса I нельзя назвать обычной авантюрой.
Видео дня. Как и почему разговаривают попугаи
Русская семерка: последние новости
Какие вещи русские переняли у чукчей Какие вещи русские переняли у чукчей Каких советских солдат кормили лучше всего Каких советских солдат кормили лучше всего На каких женщинах русские мужчины боялись жениться На каких женщинах русские мужчины боялись жениться
Комментарии
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
08:55
Известные личности, чья пропажа осталась не разгадана
Истории
Что не знает мир о новом президенте США
09:09
Что не знает мир о новом президенте США
Люди
Как и почему разговаривают попугаи
04:14
Как и почему разговаривают попугаи
Истории
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение