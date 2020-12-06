Кто позволил американцам ходить в обуви дома

Каждый, кто хотя бы раз смотрел американский фильм, знает, что дома они спокойно ходят в обуви. В России все совсем наоборот. За проход в ботинках дальше прихожей, вас будет ждать замечание. "Рамблер" выяснил, почему американцы не снимают обувь дома.

Для начала стоит отметить, что эта нация совсем не любит гулять. Некоторые фанаты здорового образа жизни занимаются бегом, но используют для этого специальную обувь. Остальные перемещаются на машинах или такси. К тому же, улицы в Америке и правда настолько чистые, что обувь не сильно пачкается.

За чистотой дорог внимательно следят местные власти, а уборщики используют специальную технику для мытья асфальта. Но чистота зависит не только от работы местного управления, но и от горожан. Поэтому за выгул собак в неположенном месте и отсутствие пакетика для фекалий предусмотрен штраф. Деньги придется заплатить и за брошенный мимо урны фантик или сигаретный бычок.

Климат в Америк в основном сухой и способствует чистоте. Принести домой грязь просто неоткуда. Тротуары устроены так, что вода стекает с них, если на улицах лежит снег, это чрезвычайная ситуация, которую стараются как можно ликвидировать. Получается чисто и дома, и на улице.

Особенности жизни американцев таковы, что либо вы живете в доме с ухоженным садом, используете моющий пылесос и часто меняете напольное покрытие (они любят ремонт), либо вы живете в маленькой квартире, в которой снимать ботинки и складировать их в одном месте просто нет смысла.