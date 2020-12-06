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«Савойя Кавалерия»: как итальянцы воевали под Сталинградом 

Русская семерка 2 часа назад
Как итальянцы воевали под Сталинградом
Фото: Русская Семерка
Утром 24 августа 1942 года итальянские кавалеристы из полка «Савойя» в конном строю атаковали и разгромили пехотные части 304-го сибирского полка. В итальянской историографии эпизод называется «атакой в степи у Избушенской» под Сталинградом и считается примером боевого духа и доблести армии Италии. Полк, основанный в 1692 году, был элитным, и служили в нем выходцы из известных аристократических фамилий.
В ХХ веке он продолжал быть кавалерийским, однако теперь лошади использовались не для конных атак, а для мобильного передвижения по полю боя. На вооружении у кавалеристов помимо карабинов Каркано стояли трофейные автоматы ППШ. Однако во время боя в степи кроме стрелкового оружия бойцы полка «Савойя» использовали сабли. Победе итальянцев над советскими солдатами способствовала удобная для действия кавалерии местность, неожиданность атаки и отчаянная смелость итальянцев.

Расстановка сил перед боем

В середине августа 1942 года Красная армия осуществила контрнаступление на стыке 8-й итальянской и 6-й немецкой армий, которые заняли позиции по правому берегу Дона. Наступление оказалось удачным и в образовавшуюся брешь прорвались советские подразделения. Для остановки продвижения противника итальянское командование решило использовать наиболее свежее и мобильное соединение — элитный пол «Савойя Кавалерия».
23 августа подразделение, состоящее из семи сотен сабель, усиленное пулеметным эскадроном и двумя батареями артиллерии после долгого марша остановилось на ночлег в степи близь донского хутора Избушинского. Пока итальянцы готовились ко сну, в семистах метрах от них под командованием командира Серафима Меркулова окапывались два батальона 304-го сибирского пехотного полка. Советские бойцы расположили позицию в широкой низине, а третий батальон сибиряков расположился восточней основных сил.

Начало сражения

Советские бойцы ждали рассвета и готовились к неожиданной атаке на кавалеристов. Однако план Меркулова сорвался. В 3.30 утра в поле подсолнухов итальянский разъезд заметил несколько человек, которых приняли за немцев. На дружеский оклик итальянцев солдаты ответили выстрелами, после чего скрываться было бессмысленно. На итальянскую позицию стали падать советские мины.
В первые минуты боя были ранены несколько высших офицеров полка, и среди итальянцев началось замешательство. Однако «савойцы» не зря считались элитой армии они быстро пришли в себя и стали организовано готовиться к бою. Сделать это помог командир полка полковник Алессандро Каццаджо. Потомок аристократов отменной итальянской руганью приказал развернуть полковое знамя, после чего все кавалеристы вспомнили, что они солдаты.
В переломный момент боя ошибку допустил Серафим Меркулов. Командир, рассчитывая, что противник деморализован, приказал бойцам покинуть окопы и наступать на возвышенность, где расположился лагерь итальянцев. Батальонные пулеметчики были вынуждены прекратить обстрел противникам, что дало возможность кавалеристам построиться для контратаки.

Полк «Савойя Кавалерия» атакует

Три эскадрона с саблями наголо под минометным обстрелом в галоп и конным строем помчались на русских. В белых перчатках с красными шарфами на шеях итальянцы холодным оружием убивали сибиряков. Русские не выдержали и начали убегать к своим окопам. В 9.30 поле боя осталось за итальянцами, которые разгромили два атакующих батальона и заставили отступить третий.
Потери обеих сторон известны только по итальянским данным. Полк «Савойя» потерял 40 человек убитыми и 80 раненными. С советской стороны погибло 150 бойцов, а от 600 до 900 человек попали в плен. В честь погибших был устроен парад с опущенными саблями. Итальянская пропаганда растиражировала свою победу, однако, для советского и немецкого командования атака савойцев был эпизодом, не имеющим особого стратегического значения.
Осенью 1942 года потрепанный в боях кавалерийский полк практически перестал существовать, а его командир Алессандро Каццаджо вернулся на Родину и стал одним из руководителей антифашистского движения. 302-ой полк пополнился новыми бойцами и в ноябре того же года прорвал четыре полосы немецкой обороны и продвинулся на 150 километров. Полковник Меркулов учел свои ошибки и успешно воевал, за что получил звание генерал-майора.
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