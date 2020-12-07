В Великобритании обнаружен новый таинственный монолит 

Британский монолит нашел местный житель Том Данфорд, когда утром в воскресенье вместе со своей девушкой выгуливал собаку. На популярном пляже Комптон он и нашел загадочный монолит с зеркальной отражающей поверхностью. Об этом он рассказал телеканалу.

"Я знаю все эти истории о монолитах, о чем в последнее время сообщают, поэтому я сразу же его (монолит — ред.) распознал… Человек, который поставил его там, знает, что делает. Он (монолит — ред.) действительно отражает свет. Это все кто-то подшучивает, не верю я в конспирологические теории", — сказал каналу местный житель.

Монолит, по его словам, около трех метров (10 футов) в высоту. Кто его установил, пока неизвестно.

Находка вызвала переполох на острове, в течение дня к монолиту подходило все больше местных жителей. По словам Данфорда, когда они вернулись на пляж примерно через полчаса, вокруг монолита столпилось около десяти человек, выгуливавших собак.

Это уже четвертый обнаруженный монолит.

Ранее американская арт-группа The Most Famous Artist заявила, что именно она установила загадочный монолит в пустыне в американском штате Юта.

Как сообщалось ранее, сотрудники департамента общественной безопасности штата Юта обнаружили в пустыне сооружение из блестящего металла высотой в два человеческих роста. Через несколько дней монолит исчез. По данным местного бюро по землеустройству, "незаконно установленная конструкция, именуемая "монолитом", была удалена… неизвестной стороной". В конце ноября стало известно, что еще один таинственный монолит появился на востоке Румынии в районе города Пьятра-Нямц в нескольких метрах от руин дакийской крепости Петродава. Позднее румынская газета Ziar Piatra-Neamt сообщила, что монолит неожиданно исчез. На прошлой неделе стало известно о появлении третьего загадочного монолита, он был обнаружен на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро в штате Калифорния . Однако позднее его снесли вандалы.