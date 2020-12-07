Умеют ли птицы и рыбы зевать 

Потянуться и зевнуть после пробуждения или, наоборот, когда хочется спать. Зевать от скуки или, взглянув на другого зевающего человека. Является ли зевота прерогативой только людей и животных или птицы и рыбы тоже могут зевать? Читайте об этом в материале «Рамблера»

Оказывается, птицы, подобно людям, могут зевать. Причем зевоту у них, так же как у людей, может вызывать ухудшение снабжения мозга кислородом. А еще зевать пернатые могут из-за попавших в дыхательные пути паразитов.

А вот у рыб зевоты не бывает, ведь у них нет легких. Принимать широко раскрывшийся рот рыб за зевоту неверно: таким образом они чистят жабры, промывая их от застрявших мелких частиц.