«Страшнее Чернобыля»: 30 секунд, потрясшие СССР

Ровно 32 года назад, 7 декабря, весь Советский Союз потрясла страшнейшая новость. В 10 часов утра в Армении произошло землетрясение, которое позже назовут самой разрушительной катастрофой 20 века.

Всего за полминуты мощные подземные толчки разрушили почти всю северную часть Армении, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения оказался город Спитак, где интенсивность толчков достигла 10 баллов, в Ленинакане — 9 баллов, и Кировакане — 8 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64).

Большая часть республики подверглась землетрясению магнитудой в 6 баллов, а подземные толчки ощущались в столице и в соедней Грузии. По данным ученых, вызванная землетрясением волна обошла планету 2 раза и была зарегистрирована лабораториями в Европе, Азии и Америке.

Спитак и 58 сел были разрушены до основания, частично разрушен 21 город, среди которых Ленинакан (Гюмри), Степанаван, Кировакан (Ванадзор), и еще 300 населенных пунктов. В общей сложности, землетрясение охватило около 40% территории Армении и вывело из строя примерно 40% промышленного потенциала республики.

Катастрофа унесла жизни, по меньшей мере, 25 тысяч человек. Только вдумайтесь в эти цифры. Еще 140 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова.

Было выведено из строя 600 километров автодорог, 10 километров железной дороги, разрушено 230 промышленных предприятий. Были разрушены или пришли в аварийное состояние школы на 210 тысяч ученических мест, детские сады на 42 тысячи мест, 416 объектов здравоохранения, два театра, 14 музеев, 391 библиотека, 42 кинотеатра, 349 клубов и домов культуры.

Советский Союз оказался не готов к такой катастрофе.

"Эта катастрофа потрясла не только всю толщу земной коры, но и всю толщу нашего общества. Рухнуло все, что прогнило: неоправданно оптимистическая схема сейсмического районирования Армении и намеренно удешевленные конструкции многоэтажных зданий, зарегулированная система гражданской обороны и беспомощная система местной администрации…

Свой крест, свою вину будем нести мы, члены редакционной коллегии Карты сейсмического районирования СССР, допустившие то, что на Кавказе были приняты заниженные оценки сейсмической опасности…", — такое признание позже сделала заведующий лабораторией сильных землетрясений Института физики РАН Шебалина.

Спитакское землетрясение стало мощнейшим ударом по всей стране, трагедией, которая потрясла весь мир.

"Спитак оказался куда пострашнее Чернобыля! В Чернобыле ты схватил свою дозу и будь здоров, ведь радиация — враг-невидимка.