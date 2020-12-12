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Почему стрелки на часах двигаются слева направо 

Александра Нечаева 4 часа назад
Почему стрелки на часах двигаются слева направо
Фото: Depositphotos
Механические часы, возможно, скоро канут в Лету. Большинство людей в наши дни предпочитают электронные хронометры на фитнес-браслетах и смартфонах. Часы со стрелками теперь, скорее, вещь статусная. Кстати, наблюдая, например, в Новогоднюю ночь за стрелками курантов, отсчитывающими последние секунды года, вы никогда не задумывались, почему они двигаются именно слева направо, а не наоборот? Ответ на этот вопрос отыскал «Рамблер».
До изобретения механических часов люди ориентировались во времени по солнечным часам, которые состояли из циферблата и стержня. Тень от последнего, перемещаясь в течение дня, и указывала на тот или иной час суток.
Солнечные часы были придуманы в Северном полушарии, где тени от солнца перемещаются слева направо, следовательно, и тень от стержня солнечных часов скользила по тому же направлению.
Тот же принцип движения часовых стрелок по циферблату впоследствии сохранили и для механических измерителей времени. Так «по часовой стрелке» стало означать движение слева направо.
Если бы часы были изобретены в Южном полушарии, скорее всего, движение стрелок по циферблату было бы противоположным.
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