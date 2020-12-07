Как воевали последние герои СССР 

Рассказываем о рижском ОМОНе, который оставался верен советской власти в независимой Латвии, и отчаянно боролся за Советский Союз, когда в этом уже не было смысла. Некоторые считают их предателями, другие — преступниками, но их мужество несомненно.

ОМОН — отряды мобильные особого назначения были созданы советской властью в 1988 году. ОМОНовцы были элитой советской милиции. Туда был строгий отбор, который проходили самые опытные вояки — предпочтение отдавали прошедшим боевые действия или отличившимся во время службы в армии. Это были сильные, храбрые и отчаянные люди, которые ставили свой долг родине превыше всего.

Плохое место, плохое время

Отряды ОМОНа были созданы в крупных городах Советского Союза, в том числе и в столицах советских республик. На 1988 год в некоторых из них уже было очень неспокойно, в первую очередь в Прибалтике. В это время всем уже было очевидно, что советские институты не имеют никакой реальной власти, а умы и души латышей, литовцев и эстонцев покорены национал-демократической оппозицией. ОМОН подчинялся МВД республики, поэтому сначала поддержал независимую Латвию.

4 мая 1990 г. Верховный Совет ЛатССР принял Декларацию независимости, по которой Латвия была присоединена к СССР незаконно, поэтому остается независимой республикой. А 15 мая верные СССР офицеры армейского штаба предпринимают попытку штурма Верховного Совета. На помощь латвийскому правительству тогда пришел ОМОН, который легко остановил военных и защитил независимость страны.

ОМОНовцы стали героями для латвийцев. Но вскоре в республике сменился министр внутренних дел — на место Штейнбрику, который ОМОН и создал, а потому и умел находить с ним общий язык, пришел националист Вазнис, сторонник создания в стране этнократии. В одночасье ОМОНовцы из друзей латвийского народа были превращены в его врагов, в репрессивный орган коммунистов . ОМОНу это, естественно, не понравилось — они не хотели подчиняться открыто враждебному персонажу. Поэтому глава отряда Лымарь выпустил прокламацию, в которой заявил, что отряд остается верен Конституции СССР и Латвийской ССР. По сути это означало объявление войны.

Гражданская война в миниатюре

Министр внутренних дел СССР Бакатин сохранил ОМОН, и переподчинил его непосредственно Союзу. В январе 1991 года Латвия объявила независимость. ОМОН (в составе которого было не больше 150 человек) ответил на это бунтом — ненадолго захватил телеграф, дом печати, задние МВД, а также ограбил оруженый склад высшей школы МВД.

В городе в те дни фактически установилось двоевластие. Враги независимости — военные, работники КГБ, многие милиционеры, а также этнические русские, были в меньшинстве, но не сдаваясь вели борьбу. Латвийцы, конечно же, мстили. Но ОМОНовцы были очень хорошо подготовлены — куда лучше, чем создаваемые латвийским правительством отряды, поэтому могли эффективно воевать с врагом, численно превосходящим их в несколько раз.

Они до последнего надеялись, что Москва поможет им, и Союз будет восстановлен. Далекие от политики, отрезанные от актуальной информации рижские омоновцы продолжали разоружать боевые отряды латвийской националистической милиции, требовать отставки нового правительства и защищать конституцию СССР, веря, что скоро развал страны будет остановлен. Весной-летом 1991 года ОМОН провел множество акций по "восстановлению территориальной целостности СССР". Они нападали на создававшиеся пограничные заставы и таможенные пункты между республиками СССР — им казалось, что так можно вернуть Советский Союз. Зачастую ОМОНовцы убивали пограничников. Самый известный такой инцидент — нападение на пост Мядининкае, во время которого было убито 7 сотрудников литовской милиции и таможенников

Гордое поражение