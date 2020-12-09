Как проходят свидания с заключенными в тюрьмах 

Заключенный в тюрьме имеет право на свидания с родными и близкими людьми. Однако эти встречи строго регламентированы и рассматриваются в каждом конкретном случае. "Рамблер" рассказывает, как проходят свидания в местах лишения свободы.

В тюрьмах разрешены краткосрочные свидания, которые длятся несколько часов и долгосрочные. Вторые могут длится до трех дней и проходит на территории тюрьмы и даже за ее пределами. Краткосрочные могут длится до четырех часов, но большинство заключенных предпочитают длительные свидания, где можно уединиться с родными и семьей.

Сколько разрешено свиданий

Количество свиданий регламентировано и зависит от того, в каких условиях содержится заключенный. Если речь идет о колонии общего режима , то положено 6 краткосрочных и 4 долгосрочных свидания. При строгом режиме и тех, и других будет по три. В колониях для несовершеннолетних разрешено 8 краткосрочных и 4 долгосрочных свидания.

Первая встреча предоставляется заключенному после того, как он проведет две недели карантина в колонии. Далее количество разбивается на равные промежутки времени в году.

Долгосрочные свидания

Для долгосрочных свиданий допускают только близких родственников: детей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, родителей и тех, с кем заключенный связан узами брака. Если о свидании просит сожитель или сожительница, им могут отказать. Трехдневные встречи проходят в помещениях колонии или в гостиничных комплексах на ее территории, если они имеются. Оплата происходит за счет родственника или заключенного. Помещение, в котором будет проходить свидание, заключенный покидать не может. Если он выйдет из комнаты, встреча будет закончена.

Во время долгосрочных свиданий заключенные могут уединяться со своей женой или мужем, но, согласно рассказам супругов, условия там не очень комфортабельные. Во-первых, на свидании люди всегда под присмотров сотрудников правоохранительных органов . Во-вторых, душевые и кровати в таких учреждениях не самые комфортные и чистые. В-третьих, пара может быть не единственной на долгосрочном свидании, а шумы из соседних помещений будут доставлять дискомфорт.

Что можно брать с собой

На долгосрочные свидания можно брать постельное белье и средства личной гигиены. Можно брать еду и напитки, но запрещен алкоголь и стеклянная тара. В комнате для уединения есть кухня, где можно самостоятельно приготовить еду. Разрешена пластиковая посуда, но не ножи. Если человек, пришедший на свидание, принимает таблетки, их взять можно, но следует оставлять в отдельном помещении и принимать под надзором сотрудников колонии.