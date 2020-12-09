«Новое Радио» наградили за коллаборацию с TikTok

«Новое Радио» наградили Премией Рунета за утреннее TikTok Шоу. Популярный проект, созданный на стыке традиционного FM-вещания, онлайн-технологий и социальных сетей, стал победителем в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» на прошедшей в Москве XVII церемонии вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет.

TikTok Шоу на «Новом Радио» — первая в мире коллаборация эфирной станции и хайпового видеосервиса. Ежедневно по будням с 7:00 до 11:00 легендарные радиоведущие Вадим Воронов Алиса Селезнёва вместе с самыми известными тиктокерами Рунета рассказывают аудитории о глобальных челленджах и делятся актуальными новостями музыкальных тикток-трендов. Гостями проекта становятся топовые блогеры и хитмейкеры, а каждый выпуск утреннего TikTok Шоу транслируется в FM-диапазоне, социальных сетях, в мобильном приложении «Нового Радио» и на newradio.ru.

TikTok Шоу в сентябре 2020 года стартовало с масштабного интернет-челленджа. В нём приняли участие более 10 000 российских тиктокеров, а победитель стал ведущим «Нового Радио». Всего ролики претендентов с хэштегом #ХочуНаНовое собрали 150 000 000 просмотров.

«Ровно пять лет назад мы запустили новую частоту, так её и назвали — «Новое Радио». С самого начала вещания, оно является новатором в медиаиндустрии и постоянно пробует новые формы общения со своей аудиторией. Конечно, в первую очередь, станция ориентирована на молодёжь, прогрессивных слушателей, которые интересуются свежей музыкой. И наша коллаборация с TikTok, одним из лидеров среди глобальных социальных сетей, конечно же, выглядит и звучит органично».

Премия Рунета ежегодно вручается лучшим компаниям, проектам и мобильным приложениям в виртуальном пространстве. Ее присуждают за наиболее выдающиеся заслуги в российском сегменте Интернета. Премия объединяет представителей разных сфер: IT и электронных коммуникаций, общественных организаций и бизнес-структур.