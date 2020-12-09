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Ученые раскрыли главную загадку атмосферы Солнца 

Профиль 5 часов назад
Ученые раскрыли главную загадку атмосферы Солнца
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что ученые всего мира на протяжении многих лет исследуют Солнце, некоторые тайны этой звезды по-прежнему не удается объяснить. Однако благодаря недавней миссии IRIS астрономам стало доступно сверхточное изображение Солнца, которое помогло разрешить одну из главных космических загадок.
Новые данные получили ученые Университета Колорадо совместно с Центром космических полетов НАСА. Они обнаружили необычное явление в солнечном ветре, которое объясняет, почему солнечная атмосфера на миллионы градусов горячее, чем сама поверхность звезды, сообщает Tech Explorist.
По данным специалистов, более тяжелые ионы, такие как кремний, нагреваются как в солнечном ветре, так и в переходной области между хромосферой Солнца и его короной. В ходе исследования вокруг Солнца были обнаружены очаги сверхгорячей плазмы, что привело к изучению двух основных моментов: как энергия выходит из магнитного поля Солнца, и как она нагревает плазму.
Выяснилось, что теплообмен на поверхности Солнца добавляет энергию магнитным полям, которые в конечном итоге нагревают плазму. При этом магнитные поля плазменных нитей разрушаются и начинают излучать накопленную магнитную энергию. Там, где это происходит, плазма перегревается, и атмосфера становится горячее.
Ранее астрономы открыли новый вид вспышек на Солнце. Похожий процесс теоретически предсказали еще в 2014 году, но смогли пронаблюдать только шесть лет спустя. Речь идет о всплесках электронов космических лучей, которые ускоряются до очень высоких скоростей ударными волнами, появляющимися в результате крупных извержений на Солнце. Ученые считают, что это открытие поможет лучше понять динамику космического излучения, порождаемого звездными вспышками.
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