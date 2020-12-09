5 секс-скандалов эпохи СССР 

Хоть в СССР все, что касалось секса, считалось табу, в стране периодически происходили сексуальные скандалы. Некоторые из них традиционно прошли мимо широкой аудитории, но были и те, что стали достоянием всего советского народа. Как и сегодня, наиболее отличившимися на этом поприще были политики, спортсмены и звезды кино.

Завхоз-педофил

Удивительно, но секс-скандалы происходили еще в те времена, когда у руля страны правил крепкой рукой Иосиф Сталин. Более того, главным героем одной из самых грязных историй стал близкий товарищ вождя и его соратник со времен революции Авель Енукидзе.

Друг Сталина занимал в начале 30-х годов ответственную должность главы секретариата ЦИК, а по сути был кремлевским завхозом, отвечавшим за снабжение, техническое состояние и персонал главной резиденции советского правительства. Говорят, что со своей работой хозяйственный и предприимчивый грузин справлялся отлично, но в марте 1935 года его неожиданно сняли и отправили на заштатную должность куда-то на Кавказ.

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Для многих такой поворот стал неожиданностью, но в июне подоспело еще одно решение по Енукидзе — его исключили из партии с позорной формулировкой «за политическое и бытовое разложение». Точно сказать, на чем погорел кремлевский завхоз сказать не мог никто, но большинство знавших его были уверены, что не обошлось без женщин.

По некоторым сведениям, товарищ Енукидзе сначала покровительствовал молоденьким актрисам, а потом совсем «разложился» и устроил из своего секретариата настоящий бордель, куда устраивал на работу своих любовниц и просто сговорчивых привлекательных гражданок, которых подкладывал в постель «нужным людям».

Любил Авель Сафронович и несовершеннолетних девочек, что ему припомнили в 1937 году. Енукидзе стал единственным советским партийным деятелем, которого официально обвинили в совращении малолетних. Сюда добавилась антисоветская деятельность и покушение на товарища Жданова, что и привело блудливого завхоза 30 октября 1937 года к расстрельной стенке одной из московских тюрем.

Говорят, Сталин колебался над приговором и даже поставил резолюцию «подождать пока», но затем расстрел утвердил. Гораздо позже страна узнала о «художествах» другого высокопоставленного распутника — Лаврентия Берии , но Авель Енукидзе всегда останется в истории «пионером» кремлевского разврата.

Кстати, в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» есть сладострастный завхоз Аркадий Аполлонович Семплеяров — считается, что он появился в книге именно благодаря процессу над Енукидзе.

«Дело гладиаторов»

Первая попытка устранить политических оппонентов при помощи секс-скандала, причем вполне успешная, была предпринята в 1955 году. Тогда за власть в стране боролись Хрущев и Маленков, каждый из которых имел свою армию сторонников. В самый разгар интриг в руки Никите Сергеевичу попала жалоб, в которой писатель Константин Кривошеин, относившийся к стану врага, обвинялся в аморальном поведении.

Анонимный источник сообщал, что на даче литератора в подмосковной деревне Валентиновке регулярно происходят сексуальные оргии. В них не один год участвую известные в стране люди искусства, науки и крупные чиновники. Для развлечения гостей Кривошеин привозил на дачу студенток философско-филологических факультетов и девушек из балетных и театральных училищ. Говорят, что письмо написала мать одной из девушек, ездившей на дачу «защищать диссертацию».

Второе письмо пришло опять от матери, но уже с подписью. Его написала Зинаида Петровна Лобзикова — инструктор по культуре исполкома Пролетарского района Москвы, дочь которой, начинающая балерина Алина, стала постоянным гостем нехорошей дачи. В очень неприятной истории оказались замешаны не только известные люди, но и министр культуры Георгий Александров . История с дачей закончилась ничем: доказательств оргий обнаружено не было, а Зинаида Лобзикова вскоре погибла при странных обстоятельствах.

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Но этот скандал развязал руки Хрущеву и дал ему возможность устранить ряд политических оппонентов. Название «Дело гладиаторов» произошло от фразы престарелого академика Еголина, которого обвиняли в участии в оргиях. Когда старичка спросили, что он в свои годы делал среди распутников и юных фей, он ответил: «Так я ничего, я только гладил…».

Соски Вертинской

Вся кинопродукция в СССР проходила жесточайшую цензуру. Кинематографистам предписывалось соблюдать многочисленные правила и одно из главных гласило — «никакого эротизма». За соблюдением норм следили худсоветы и очень часто режиссерам приходилось вырезать из картин недвусмысленные моменты и места с «обнаженкой», порой совсем безобидной.

Но иногда эротические кадры просачивались сквозь плотную стену цензуры и их обнаруживали слишком поздно, уже на стадии проката фильма. Так случилось с замечательной картиной «Человек-амфибия», снятой режиссерами В. Чеботаревым и Г. Казанским по мотивам фантастического романа А. Беляева в 1961 году.

В одной из морских сцен у Гуттиэре — одной из главных героинь фильма, которую играла Анастасия Вертинская , сквозь купальник отчетливо были видны соски. Произошло это, вероятнее всего, не по замыслу создателей фильма, а из-за очень скромного бюджета картины. Ткани для купальных костюмов покупались самые дешевые и тонкие, что сразу проявилось при их намокании.

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К счастью для фильма, поборники морали спохватились слишком поздно, когда ленту уже увидела вся страна, и ее не искромсали. Несмотря на то что критики обвинили фильм в излишнем эротизме и даже в безвкусице, зрителю «Человек-амфибия» очень понравился — на нем выросло не одно поколение советской молодежи.

Оргия на съемочной площадке

В 1978 году в советском кино и речи не могло быть о постельных сценах, но режиссер Александр Митта , снимая свой знаменитый «Экипаж», решился на опасный эксперимент. По его замыслу актеры должны были заняться достаточно безобидной, с точки зрения современности, имитацией секса, но и с этим возникли проблемы.

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Сначала Митта не мог найти актеров, которые готовы были бы раздеться перед камерой. Согласились на такой эксперимент Леонид Филатов и дебютантка Александра Яковлева . Но на съемочной площадке Леонид Алексеевич отказался раздеваться до трусов и его пришлось уговаривать. Яковлева оказалась более прогрессивной девушкой и даже сняла трусики, но тут не выдержал осветитель и упал в обморок.

Съемки постельной сцены затянулись на всю ночь, в итоге Александр Митта получил то, что хотел. Но чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы было недолгим — цензура вырезала из постельной сцены многие моменты, которые с таким трудом дались ее участникам.

Параллельно против Митты началась целая кампания — режиссера обвинили в порнографизме и организации оргий под прикрытием съемочного процесса. Если для режиссера все это было неважным подспорьем в карьере, то Филатов и Яковлева, наоборот, оказались на пике популярности и даже считались секс-символами советского кино

Мокрый Ельцин

В 1989 году СССР уже доживал свое, а Борис Николаевич Ельцин уверенными шагами двигался к посту Президента. Но на этом пути было легко оступиться, что однажды политик и сделал, причем со скандалом. Горбачев и его окружение пристально следили за действиями главного конкурента и были невероятно счастливы, когда «выстрелило» так называемое «мокрое дело».

Однажды Ельцин, которого повсюду должна была сопровождать охрана, появился у въезда в свой элитный дачный поселок один, пешком, не вполне трезвый и насквозь мокрый. Милиционерам, дежурившим у шлагбаума, политик сообщил, что на него напали и бросили с мешком на голове с моста в реку.

При этом Борис Николаевич настойчиво требовал, чтобы делу не предавали огласки и даже не расследовали. Но так не бывает и «мокрое дело» начали тщательно разбирать. Скандальные ситуации с политиками такого масштаба, как Ельцин расследовали без участия прессы и без лишней шумихи, но некоторые моменты все равно достигали ушей простого народа.

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Наиболее популярной версией происшествия стало то, что Борис Николаевич тайком от супруги, Наины Иосифовны, направился инкогнито навестить некую женщину, живущую за пределами охраняемого поселка. По поводу того, как высокий государственный чиновник промок до нитки, есть две версии.

Первая, наиболее вероятная, что выпивший ловелас заблудился в лесу и упал в ручей или канаву. Вторая, более интересная, гласит, что Ельцина не ждали в гости и просто окатили из окна водой. Еще больше пикантности добавили в эту историю воспоминания начальника охраны Ельцина, Александра Коржакова

«Примчался я к посту в Успенском и увидел жалкую картину. Борис Николаевич лежал на лавке в милицейской будке неподвижно, в одних мокрых белых трусах».

Позднее было уточнено, что Борис Николаевич пришел к посту все-таки в одежде, а раздели его, чтобы согреть. Но где ложь, а где правда, определить теперь сложно.