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Привычки американцев, которые бесят русских 

Даня Виттиг 2 часа назад
Привычки американцев, которые реально бесят русских
Фото: depositphotos.com
У каждой национальности есть свое понимание того, что такое норма. Даже в самых обыденных вещах между людьми существует колоссальная разница. "Рамблер" выяснил, какие привычки американцев больше всего раздражают русских.
Россиянка по имени Ксения выложила пост на канале "Хочешь жить — умей вертеться" на платформе Яндекс. Дзен, где поделилась опытом общения с мужчиной из Америки. Какое-то время девушка работала заграницей и снимала комнату у американца, некоторые привычки которого изрядно раздражали девушку.
Девушка отметила, что Джон (прим.ред. имя арендодателя) всегда поражался тому, что россиянка вечно стремится убраться в квартире и тщательно следит за порядком. Сам он к порядку относился нейтрально, так как заниматься грязными делами ему совсем не хотелось. При необходимости мужчина вызывал уборщицу.
Автор также отметила, что американцы реально не запирают двери, потому что чувствуют себя в безопасности. Русские же напротив, живут с ощущением, что что-то обязательно должно произойти.

"Мне кажется, врождённое чувство опасности внешнего мира у русских в крови. Ну, признавайтесь, кому из вас хватает смелости просто закрыть входную дверь, не запирая её на замок или щеколду, и пойти спать?"

Девушка поразила подписчиков тем, что американцы хранят хлеб в морозилке, разогревают в тостере, а после едят его с арахисовым маслом. Складывается ощущение, в их культуре отсутствует понятие "полезный завтрак".
Также россиянка отметила, что американцы действительно не следят за собой. Для них нормально выглядеть просто и даже странно, и не пытаться доказать что-то при помощи одежды.

"Какая солидность, о чём речь? К чему эта показуха? Просто расслабься и будь самим собой. Утюг? Зачем он нужен? Зачем вообще пытаться произвести впечатление одеждой?"

Помимо этого, девушку удивило, что арендодатель никогда не пил чай или кофе горячими, а все разбавлял льдом. Видимо привычка пить чай горячим — это тоже часть именно российской культуры.
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