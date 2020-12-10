Как партизаны-евреи мстили фашистам

Об этом еврейском партизанском отряде времен Великой Отечественной войны практически нет информации официальных госорганов постсоветского пространства — будто бы в истории Второй мировой его и не существовало вовсе.

Но отряд был. На его счету нет таких масштабных операций, как, скажем, у соединений Сабурова и Ковпака (у обоих знаменитых командиров, к слову, были в составе отрядов еврейские партизанские группы). Но Бельские, у которых расстреляли многих из родни, главным образом, стремились спасти как можно больше евреев от фашистов — в том числе, и с оружием в руках.

Как создавался отряд

В семье Давида и Белы Бельских до войнная Белоруссия не входила в состав СССР), дослужился до унтер-офицера. Владел шестью языками, в том числе, и немецким. Это была обычная еврейская семья, занимавшаяся крестьянским хозяйством и торговлей.

Когда в 1939 году территория, на которой проживали Бельские, отошла к Советскому Союзу, два брата Бельских, Асаэль и Зусь, были призваны в Красную Армию.

С началом Второй мировой и оккупацией немцами Белоруссии пошли массовые расстрелы евреев. Гитлеровцы убили двух братьев Бельских, Якова и Абрама, также в числе 4 тысяч расстрелянных евреев, уничтоженных в районе проживания этой семьи, были родители братьев, Давид и Бела Бельские, младшая сестра и жена Зуся Сила с новорожденной дочкой.

В декабре 41-го братья Бельские под руководством Тувьи в лесах в районе Нилибокской пущи создали партизанский отряд. В его составе поначалу было немногим более полутора десятков человек — оставшиеся в живых родственники Бельских, братья Асаэль и Зусь, ранее вышедшие из окружения, их младший, 12-летний Арон. Только в 1942 году отряд пополнился 250 евреями, бежавшими из Новогрудского гетто.

Имеющий боевой опыт Тувья Бельский как командир этого соединения снискал доверие у руководителей партизанского движения края, и еврейский партизанский отряд вскоре получил официальное признание — в 1943 году группа была присоединена к партизанскому отряду «Октябрь», относящемуся к Ленинской бригаде (действовала в районе Барановичей).

Действия еврейского партизанского соединения

Они как могли, спасали евреев округи — Тувья благодаря своему знанию языков и нееврейской внешности нередко делал вылазки в гетто и убеждал соплеменников уйти с ним в лес. Женщины, дети, старики — всем находилось место. Собственно, это и было основной задачей отряда — вывести от гитлеровцев и спасти как можно большее количество евреев.

Вместе с тем, отряд Бельских считался серьезной боевой силой — о нем были наслышаны все — и фашисты, и другие партизаны, и мирное население. Партизаны Второй мировой далеко не всегда оказывались такими, какими мы привыкли их видеть — тех же евреев они часто брали в отряды неохотно, случалось, даже расстреливали. Отряд братьев Бельских воевал с немцами так же, как и остальные подобные соединения — устраивал диверсии, уничтожал живую силу и технику противника.

Они нещадно истребляли предателей-коллаборционистов, жестко отражали нападения фашистов на свой «Лесной Иерусалим». Летом 1943 года свыше тысячи членов еврейского партизанского отряда, уходя от немецкого окружения, несколько суток провели на болотах, и их там не нашли — фашисты решили, что все евреи утонули в трясине.

По подсчетам еврейских историков, опиравшихся на данные оставшихся в живых членов отряда, соединение братьев Бельских с 1941 по 1944 годы, до освобождения Белоруссии советскими войсками, приняло участие в 12 боях и засадах, уничтожило свыше 250 гитлеровцев и более полутора десятков вражеских боемашин, 6 немецких эшелонов с войсками и техникой, партизаны взорвали два десятка мостов. Голову Тувьи Бельского немцы оценили в 100 тысяч рейхсмарок.

Что с ними стало после войны

После Победы партизанское соединение братьев Бельских поляки пытались обвинить в зверствах против мирного населения, совершенного в Налибоках (120 км от Минска) в мае 1943 года. Подтверждения этот факт не нашел. Более того, установлено, что солдаты Армии Крайовой в том местечке сами сотрудничали с немцами и воевали против партизан.

Асаэль Бельский погиб в Германии в 1945 году. Тувья, Зусь и Арон эмигрировали. Тувью Бельского очень почитали эмигранты-евреи — многие из спасенных партизанами тоже после войны оказались за рубежом.

Систематизированных официальных данных о действиях отряда Бельских на их родине до сих пор не опубликовано, в основном, память о еврейском партизанском соединении хранят за рубежом — в Америке и Израиле. Разрозненная информация о действиях партизан Бельских имеется в белорусских музеях, но она зачастую достаточно поверхностна и должного значения ей не придается.