Как в Москве из-за жвачки погиб 21 человек 

В 1975 году во Дворце спорта "Сокольники" в Москве произошла давка. Жертвой этой трагедии стал 21 человек, среди которых были несовершеннолетние дети. "Рамблер" рассказывает причины произошедшего, и причем тут жвачка.

Спонсоры и жвачка

В это время в СССР приехала канадская команда хоккеистов «Бэрри Кап». Они должны были сыграть несколько товарищеских матчей со сборной и отдельными советскими командами. Тогда спонсором поездки канадцев в Москву стала популярная жвачка Wrigley. Игроки приезжали с огромными коробками жвачки и раздавали их перед игрой.

Некоторые источники сообщают, что жвачку разбрасывали по трибунам прямо во время игры и снимали, как дети пытаются поймать этот продукт.

В те времена импортная жвачка была очень желанной среди советских детей, поэтому слух о том, что в "Сокольниках" бесплатно раздают Wrigley, быстро облетела ближайшие школы.

Роковой матч

Печально известный матч проводился 10 марта, и был третьим в серии. К тому моменту на трибунах собралось много подростков, которые ждали раздачи импортной жвачки. Именно желание детей получить этот продукт стало роковым.

В тот день посмотреть матч собрались 4,5 тысячи зрителей, трибуны были заполнены. Директор катка и его заместитель ушли с матча, посчитав, что все проходит спокойно. За состязанием следили только дежурный администратор и электрик, который, как выяснилось позже, был в состоянии алкогольного опьянения и раньше времени выключил освещение.

Давка из-за жвачки

По воспоминаниям очевидцев была восстановлена картина произошедшего. После окончания матча многие люди побежали к выходу, где располагались автобусы спонсоров и иностранной команды. Люди хотели взять у них бесплатной импортной жвачки.

«Матч закончился 3:3, и как раздалась сирена, мы устремились к выходу, чтобы успеть к посадке иностранцев в автобусы — там ещё что-то можно было ухватить. Если б мы знали, что из-за этой жвачки наш друг Вовка погибнет!», — публиковала "Свободная пресса" показания свидетелей.

Однако выход в сторону этих автобусов оказался закрыт. Тогда же электрик в состоянии опьянения решил, что каток уже все покинули, вырубил электричество. Люди начали скапливаться у выхода, а те, кто только шел туда, не понимали, что там происходила жуткая давка. Большую роль сыграло и то, что в помещении был выключен свет.

В давке погиб 21 человек, среди которых были дети, не достигшие 16 лет. Пострадали 25 человек,