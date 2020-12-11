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Как советские лётчики в мирное время спасли жителей Берлина 

Русская семерка 7 часов назад
Как советские летчики спасли жителей Берлина
Фото: Русская семерка - Субботний
Трудно найти человека, не слышавшего знаменитой советской песни «Огромное небо». А ведь сюжет был взят из жизни и посвящен трагическим событиям 6 апреля 1966 года…

Русские, спасшие Берлин

В тот день капитан Борис Капустин и старший лейтенант Юрий Янов, служившие в 668-м авиационном полку 132-й бомбардировочной авиадивизии 24-й воздушной армии Группы советских войск в Германии, получили приказ перегнать бомбардировщик Як-28 с аэродрома в городе Финов (ГДР) на другой. Капустин был за штурвалом самолета, Янов исполнял обязанности штурмана. Когда летчики пролетали над Берлином, неожиданно отказали оба двигателя. Самолет должен был упасть на жилые кварталы.
В конце концов Капустину и Янову все же удалось «оттянуть» машину за черту города. Они решили совершить посадку в ближайшем лесу, но выяснилось, что это не лес, а кладбище, на котором в пасхальный день собралось множество людей. Хотя экипаж получил команду катапультироваться, Капустин и Янов отказались покидать самолет и стали искать новое место для посадки.
Им пришло в голову посадить самолет на озере Штессензее. Но тут впереди возникла дамба с оживленным шоссе. Невероятным усилием Капустину удалось приподнять машину и перенести через дамбу. Но к тому времени самолет стал уже совершенно неуправляемым. Он не сел на воду, а резко упал, зарывшись в толстый слой ила. Оба пилота погибли.

«Шпионская операция» и международные похороны

Поскольку происшествие случилось в британском секторе Западного Берлина, на место падения прибыли британские военные водолазы. Им удалось поднять некоторые важные фрагменты разбившегося самолета, в частности, демонтировать уникальную РЛС «Орел-Д» и остатки двигателей, которые затем отправили на исследование на британскую авиабазу в Фарнборо.
Позднее корреспондент газеты «Telegraph» назвал этот вопиющий поступок британских спецслужб одной из самых «поразительных шпионских операций „холодной войны“».
Лишь на третьи сутки, 8 апреля, останки погибших летчиков передали представителям Группы советских войск в Германии. Была проведена пышная траурная церемония, в которой приняли участие делегации всех городов ГДР, а также королевский оркестр, прибывший из Великобритании.
Во время церемонии бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт, произнес следующие слова: «Мы можем исходить из предположения, что оба они в решающие минуты сознавали опасность падения в густонаселенные районы, и в согласовании с наземной службой наблюдения повернули самолет в сторону озера Штессензее. Это означало отказ от собственного спасения».

«Отличные парни отличной страны»

10 мая 1966 года Указом Президиума Верховного Совета СССР капитана Бориса Владиславовича Капустина и старшего лейтенанта Юрия Николаевича Янова за мужество и отвагу, проявленные при исполнения воинского долга, посмертно наградили орденами Красного Знамени.
В 1967 году молодой поэт Роберт Рождественский написал об этих событиях стихотворение и предложил композитору Оскару Фельцману положить его на музыку. Правда, в стихах не упоминался Берлин (речь шла просто о городе) и говорилось, что самолет упал в лесу:

Стрела самолета Рванулась с небес, И вздрогнул от взрыва Березовый лес!.. Не скоро поляны Травой зарастут… А город подумал: «Ученья идут!»

Так родилась песня «Огромное небо». Аранжировку сделал Александр Броневицкий, а первой исполнительницей песни стала жена Броневицкого, певица Эдита Пьеха. В 1968 году на IX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Софии «Огромное небо» было удостоено золотой медали и первого места на конкурсе политической песни, золотой медали за исполнение и стихи, а также серебряной медали за музыку.
Позднее песню ошибочно связывали с аналогичным подвигом, который совершили летчики Липецкого авиацентра Л. А. Кривенков и С. М. Шерстобитов. Однако трагедия под Липецком произошла 17 декабря 1968 года, когда «Огромное небо» уже было написано.
Интересно, что песня стала популярной не только в СССР, где ее исполняли также Эдуард Хиль, Марк Бернес и Муслим Магомаев, но и на Азиатском континенте. Ее даже перевели на корейский язык.
30 марта 2001 года в Берлине прошли торжественныемероприятия, приуроченные к 35-й годовщине подвига советских летчиков — «отличных парней отличной страны», как говорилось в песне. Тогда же на аэродроме Финова, рядом с авиационным музеем, созданным после вывода советских войск из Германии, был установлен обелиск с надписью: «Памяти всех жертв холодной войны. Они отдали свои жизни, чтобы спасти других людей».
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Комментарии
Истории , Эдуард Хиль , Муслим Магомаев , Вилли Брандт , Роберт Рождественский , Эдита Пьеха , Оскар Фельцман , Марк Бернес , Daily Telegraph
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