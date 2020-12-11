Какие корпорации сделали СССР индустриальной державой

СССР в кратчайшие сроки решил построить мощную промышленность практически с нуля. Своих умений и средств для этого было недостаточно. «Строить социализм» пригласили почти 20000 иностранных инженеров и рабочих.

С американскими компаниями сотрудничали в первую очередь по проектированию наиболее крупных предприятий — в машиностроении, металлообработке, черной и цветной металлургии. Важнейшим партнером СССР был Ford Motor Company. Компания поставляла в страну советов оборудование, кадры и машины. На фирму автомобильного короля равнялись, а «фордизм» стал главным направлением первой пятилетки.

Сам Генри Форд в журнале «National Business» (1930 год), комментируя начало строительства в СССР первых крупных автозаводов фордовского образца, сказал: «Это великое начинание, и автомобиль окажет огромное влияние на развитие их страны. Я считаю своим долгом помогать любой нации, которая собирается жить собственным трудом, чтобы стать экономически независимой».

Austin Company

Строительный проект ГАЗа выполнила фирма The Austin Company. В советской истории Горьковского завода фирма получила нелестную оценку, несмотря на то, что договорные обязательства не были нарушены, а проект удачно завершен. У Нижнего Новгорода в то время даже существовал американский заводской поселок. Все строительство сопровождалось конфликтами между иностранными специалистами и представителями советского «Автостроя». Намеченные сроки не выдерживались, сметы повышались из-за нехватки строительных материалов и неэффективного использования рабочей силы.

В одной из своих жалоб в Москву, инженер Гарри Майтер писал: «Нам пришлось работать больше, чем нужно при выполнении подобных проектов в Америке. Ни один проект не стоил нам больших денег и времени, чем этот». Несмотря на все негативные оценки, руководивший строительным сектором ВАТО, инженер Макаровский назвал роль The Austin Company в строительстве завода решающей: «без них мы так бы и топтались на одном месте».

Albert Kahn Incоrporation

Архитектурно-строительная фирма Albert Kahn Incorporation, согласно своему договору с «Амторгом» обеспечила строительство более 550 промышленных объектов на территории СССР, в том числе Челябинского и Сталининградского тракторных заводов. В 1930 году Стройобъединение ВСНХ СССР заключило с фирмой крупного американского предпринимателя Альберта Кана контракт на 2 млрд долларов, что сегодня равняется 250 млрд Согласно ему, Albert Kahn Incorporation становился главным проектировщиком и консультантом советского правительства по промышленному строительству. В рамках сотрудничества в СССР был основан «Госпроектстрой», где работало 25 американских инженеров и около 2,5 тысяч советских сотрудников. На тот момент это было крупнейшее бюро мира, получившее в народе имя «кузницы кадров».

В стенах «Госпроектстроя» была спроектирована практически вся танковая, тракторная и автомобильная индустрия — все важнейшие промышленные объекты первой пятилетки. Впоследствии, новые заводы возводились по разработанным здесь же чертежам.

За период индустриализации СССР заключил более 70 договоров с германскими фирмами. Из последних стоит выделить немецкий концерн Siemens, который обеспечивал поставку оборудования и техническое консультирование советских специалистов. Так, компания взяла на себя подготовку строительной площадки Днепровской ГЭС — флагмана первой пятилетки и крупнейшей в те времена электростанции. Для других энергетических объектов СССР фирма поставляла паровые турбины мощностью от 44 000 до 55 000 кВт. Специалисты Siemens также участвовали в строительстве московской подземки.

Если компания Канна строила промышленные объекты страны, то International General Electric их электрифицировала. Фирма принимала активное участие в выполнении плана ГОЭЛРО — государственной программы по обеспечению электричества всей страны. В нем предусматривалось строительство электростанций и предприятий, обеспечение строек всем необходимым, ну и, в конечном счете, опережающее развитие энергетики. Все, как Ленин завещал: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Впоследствии, значительная часть советских заводов и фабрик работала на электрооборудовании фирмы. Помимо этого, General Electric, в начале 30-х поставляла в СССР первые локомотивы.

Junkers

Согласно условиям Версальского договора, завершившим Первую мировую, Германии было запрещено иметь тяжелую артиллерию, танки, подводные лодки и военную авиацию. Многим немецким компаниям, специализировавшимся на военной промышленности, удалось спастись от банкротства лишь благодаря заказам из Советской России. Среди них была и небезызвестная фирма Junkers.

26 ноября 1922 года правительство РСФСР заключила три договора с фирмой: об организации транзитного воздушного сообщения Швеция-Персия, об аэросъемке и, наконец, о производстве металлических самолетов и моторов на территории России. Для выполнения последнего пункта, Junkers выделили Русско-Балтийский завод в Филях (сегодня завод им. Хруничева). Договор предусматривал выпуск 300 самолетов в год, при этом РСФСР обязалась закупать 60 самолетов ежегодно.

Сотрудничество оказалось совершенно невыгодным для Хьюго Юнкерса. Цены на продукцию были фиксированы, но, в результате НЭПа и роста инфляции, себестоимость самолетов, оказалось вдвое больше оговоренных цен. Все попытки компании поднять цены встретили жесткое сопротивление со стороны советского руководства.

В результате, сославшись на невыполнение договора, сотрудничество с Junkers было разорвано. К этому времени, Россия уже получила свой «мощный завод в Филях, входящий в общий план развития военных воздушных сил».

Arthur McKee of Cleveland

На строительстве знаменитой «Магнитки» ( Магнитогорского металлургического комбината ) трудились более 800 иностранных специалистов из США, Германии, Англии, Италии и Австрии, под руководством американской компании Arthur McKee. Американцы должны были подготовить строительный, технологический проекты с полным описанием оборудования, станков и механизмов.

Прототипом завода стал металлургический комбинат U. S. Steel Corporation, в городе Гэри (штат Индиана, США). Впрочем, как и в предыдущем случае, договор был досрочно расторгнут. 31 января 1932 года, во время пуска первой догмы произошла авария — из-за сильного мороза прорвало трубу в одном из колодцев, а из кладки вырвался раскаленный газ. Arthur McKee предложили убраться восвояси. Тем не менее, доменные печи фирмы McKee работают на Магнитке и сегодня.