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Шифр серийного убийцы Зодиака разгадали спустя 51 год 

Lenta.ru 1 час назад
Шифр Зодиака разгадали спустя 51 год
Фото: Lenta.ru
Международная команда взломщиков разгадала шифр серийного убийцы, известного по прозвищу Зодиак, спустя 51 год после того, как он отправил в газету San Francisco Chronicle записку, написанную этими символами. Об этом написала San Francisco Chronicle.
Загадку назвали «Шифр 340» — по количеству символов, — над ее взломом совместно работали эксперты из США, Бельгии и Австралии. Следователи надеялись, что в одной из зашифрованных записок убийца раскроет свое имя, однако этого не произошло.

«Я надеюсь, что вам очень весело пытаться поймать меня. (…) Я не боюсь газовой камеры, потому что она отправит меня в рай еще раньше, потому что теперь у меня достаточно рабов, чтобы работать на меня», — гласит разгаданный текст.

Один из взломщиков, 46-летний вэб-дизайнер Дэвид Оранчак признался, что работает над шифром с 2006 года. Все это время он думал, что создаст программу, и та с легкостью распознает шифр, однако это не помогло.
Это уже второй разгаданный шифр Зодиака. Первый в 1969 году разгадали школьный учитель и его жена. В записке преступник сообщал, что «любит убивать, потому что это весело».
Зодиак — серийный убийца, действовавший в Калифорнии в 60-х годах прошлого века. Прозвище он получил из-за астрологических символов, используемых в записках, а также внимания к гороскопу жертв. Его личность до сих пор не удалось установить. Отличительной особенностью преступника было то, что он отправлял зашифрованные сведения о себе в редакции местных газет. В записках убийца заявлял, что лишил жизни 37 человек, однако полиция нашла его почерк только в семи убийствах.
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