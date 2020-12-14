Что творили древние египтяне 

Древнеегипетская цивилизация была одной из наиболее развитых в мире. Народ бескрайней пустыни смог не только отстроить величайшие пирамиды, но и подарил миру бумагу, зубную пасту, письменность. «Рамблер» расскажет о некоторых особенностях жителей Древнего Египта.

Делали макияж

Как мужчины, так и женщины Древнего Египта наносили макияж в обильных количествах. Макияж в виде коля был нанесен на глаза. Считалось, что он защищает от гнева богов Гора и Ра. Малахитовая и галеновая руды использовались для приготовления колы. Наносили вокруг глаз. Женщины также использовали бы красную краску, чтобы окрасить их щеки и хну, чтобы покрасить их ногти и руки. И мужчины, и женщины использовали духи из мирры, корицы и масла.

Обручались с родственниками

Некоторые из фараонов вступали в брак со своими родными или сводными сестрами. Эти кровосмесительные браки гарантировали, что будущая царица была с рождения обучена исполнению своих обязанностей и, что она останется полностью преданной своему мужу и их детям. Также такие браки заключались для ограничения числа потенциальных претендентов на престол.

Сбривали волосы на теле

В древнеегипетской культуре волосатость считалась признаком низкого социального статуса, а бритая голова — признаком благородства. Египетские жрецы даже брили все тело каждые три дня. Цивилизации приписывают создание париков, а также примитивный инструмент для бритья и самую первую восковую пасту для удаления волос: смесь сахара и пчелиного воска, которая используется по сей день.

Устанавливали протезы

В Древнем Египте было развито протезирование. Это подтверждают обнаруженные находки. Например, в одной из гробниц ученые обнаружили протез пальца ноги у мумии — он стал одним из первых доказательств протезирования в Древнем мире. Сейчас искусственная конечность хранится в Британском музее.

Играли в настольные игры

Многие картины Древнего Египта изображают королевских особ и простых людей, увлеченных настольными играми. «Сенет», «Собаки и шакалы» и «Мехен» играли древние египтяне. Любовь к таким играм была настолько сильной, что иногда игровые доски были похоронены с телом владельцев после смерти.

Кормили мертвых

Гробницы задумывались как вечный дом для мумифицированного тела и духа Ка, который жил рядом с ним. Семьи умерших и жрецы посещали умерших и оставляли обычные подношения, которые требовал Ка. Для таких целей возле гробниц строились небольшие часовни. Так что люди могли посещать умерших, не тревожа надежно скрытую в гробнице мумию покойного.