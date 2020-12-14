Куда ведет загадочная дверь Араму Муру 

В 1996 году в Перу в одной из скал была обнаружена странная конструкция. У подножия горы Хай-Марка расположилась огромная каменная дверь, внутри которой находится еще один «дверной проем» меньшего размера. О том, что, согласно преданиям, находится за загадочной дверью Араму Муру и как можно туда попасть, читайте в материале «Рамблера».

Археологи, исследовавшие гигантскую дверь, пришли к выводу, что ее выпилили в массиве скалы около 2 тысяч лет назад. Согласно легендам, это место носило название «Врата богов»: большая дверь предназначалась для богов, а через меньшую к богам уходили великие герои инков, чтобы жить там среди них. Некоторые из них иногда возвращались, получив от богов невероятные знания и силу.

Просто так попасть к богам мог не каждый, для этого необходимо было иметь ключ. Так, по преданию, в XV веке жрец инков хранил у себя небольшой блестящий диск, который называл ключом для встречи с богами. Откуда появился этот ключ, никто не знает, согласно некоторым легендам, блестящий диск упал к ногам жреца прямо с неба.

Когда испанские конкистадоры прибыли в Перу и начали грабить и разрушать деревни инков, жрец открыл каменную дверь ключом-диском и увел за нее свой народ. Вместе с ними исчез и загадочный диск.

Надо отметить, что упоминания о «запечатанных дверях Солнца» встречаются и в легендах майя. Они также называли эти ворота проходом в другой мир и утверждали, что загадочная дверь Араму Муру будет открыта вновь лишь тогда, когда люди будут готовы переступить ее порог.