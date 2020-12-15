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Почему Джо Байден отказался от поездки в СССР 

Диана Товсепова 1 час назад
Почему Джо Байден отказался от поездки в СССР
Фото: depositphotos.com
Новоиспеченный американский президент Джо Байден, как выяснил "Рамблер", когда-то видел СССР "изнутри". Причем первый свой визит в Советский союз Байден совершил в 1979 году. Тогда он во главе группы сенаторов посетил Ленинград.
В марте 2011 года Байден рассказывал об этом, когда посетил Москву в статусе вице-президента США:

"Я привез группу сенаторов договориться по ограничению стратегических вооружений. [Леонид] Брежнев был очень болен и сразу ушел. А [председатель Совмина СССР Алексей] Косыгин тогда сказал нам: "Мы вам не доверяем, а вы нам. И у всех на то веские причины"", — говорил он в ходе своей лекции в МГУ.

Однако Байден собирался приехать в СССР снова. Но не приехал. Так, политик неожиданно отказался от визита в Союз.
Позже выяснилось, что дело было в его помощнике, Джоне Ритче. Так, дипломат написал статью о деятельности СССР в Афганистане, где дерзко раскритиковал деятельность советской власти в стране. В1984 году Кремль отреагировал на это, объявив его "персоной нон грата". Байден отказался от поездки в Москву потому, что советское посольство не выдало визу его помощнику Джону РитчуИз-за того, что советское посольство отказало ему.
Запрет Ритчу на въезд в СССР был снят только после прихода к власти в 1985 году премьер-министра Михаила Горбачева.
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Комментарии 1
Истории , Михаил Горбачев , Джозеф Байден , МГУ
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