Почему на Руси боялись вековух 

Безбрачие в крестьянской среде не приветствовалось. Наличие семьи, как считали на Руси много столетий подряд, — это признак порядочности и зрелости личности. «Рамблер» расскажет, как в те времена жили вековухи и почему их боялись.

Кого называли «старой девой», «вековухой» и «седой макушкой»

В русских деревнях было принято выдавать девушек замуж очень рано, в 12–15 лет, ведь к тому времени девица уже была способна к зачатию. Впрочем, и тем девушкам, которым исполнилось 18 лет, можно было найти жениха, если дать хорошее приданое. А тех, кто не нашел своего мужчины после 20–23 лет, называли «перестарками» и «засидевшимися».

Если же все ровесницы незамужней девушки в селе уже пошли под венец, а она нет, то ей доставалось прозвище «вековуха» или «вековуша». Впоследствии такая женщина переходила в разряд «седых макушек», поскольку седых волос на ее голове становилось всё больше и больше и их видели все. Носить головной убор таким женщинам было запрещено.

Как полагалось себя вести старым девам

Статус старой девы накладывал на женщину определенные запреты. Они должны были носить одну косу, а надевать головные уборы, положенные для замужних, им было категорически запрещено. Не могли девки-вековухи носить яркие сарафаны и платья, их одежда должна была быть неброской, тёмной и полностью скрывающей фигуру. Нельзя было им носить и украшения: ленты для кос, серьги, браслеты и бусы.

Каждая засидевшаяся в девках должна была вести себя кротко и смирно, такая женщина не могла ни с кем спорить или вступать в перебранку. Жили старые девы на Руси обычно с родителями, а после их смерти уходили в семью старшего брата. Там на них взваливали множество обязанностей: им нужно было следить за детьми, убирать в избе, чистить хлев. О любых развлечениях она должна была забыть.

Общение со старыми девами было под запретом

Перестарки оказывались в социальной изоляции. Девицы моложе их по возрасту не хотели с ними общаться из-за поверья, что на них может перейти проклятье безбрачия. Да и сам возраст вековух не располагал к общению с двенадцати-пятнадцатилетними девицами, ведь общих тем у них было мало.

Так же обстояло дело и с замужними односельчанками. Вековухи не могли их понять, так как у них не было детей, а среди замужних разговоры шли в основном о них и о супругах. Старых дев не звали на посиделки, не приглашали водить хороводы на праздники или участвовать в застольях.

Почему так боялись вековух

Со старыми девами было связано множество плохих примет. Им не разрешали заниматься истинно женскими делами: замешивать тесто, печь хлеб, готовить для свадеб. Не могли вековухи подходить к рожающим женщинам и даже животным, считалось, что они могут сглазить новорожденных. Строго запрещено было старым девам присутствовать на поле в день первой жатвы — собранное могло быстро испортиться.

Часто из-за социального изгнания незамужние женщины на Руси становились злыми и бессердечными. И из-за плохого характера их обвиняли во всех бедах, свалившихся на деревню, и называли ведьмами. Часто в деревнях ходили слухи, что «вековухи» умели колдовать и насылать порчу на неугодных. А кое-где и вовсе существовало поверье, что старая дева является невестой сатаны. Поэтому от них защищались всеми силами, избу, где жила «ведьма», окуривали ладаном. а ее постель посыпали маковыми зернами. Иногда на «седую макушку» надевали пояс, пошитый из ризы попа, — амулет, защищающий других людей от её влияния.