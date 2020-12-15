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В Италии извергся самый крупный действующий вулкан Европы 

Мария Грибова 5 часов назад
На острове Сицилия, который расположен в одном из регионов Италии, проснулся самый крупный действующий вулкан Европы — Этна. Об этом сообщает Volcano Discovery.
Это случилось после землетрясения магнитудой в 2,7 баллов 13 декабря в 21:20 по местному времени началось извержение вулкана. 14 декабря, его интенсивность возросла от средней до высокой.
Известно, что фонтаны лавы достигали более 100 метров в высоту, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российские пляжи заполонят собаки и кошки.
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