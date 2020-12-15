На острове Сицилия, который расположен в одном из регионов Италии, проснулся самый крупный действующий вулкан Европы — Этна. Об этом сообщает Volcano Discovery.

Это случилось после землетрясения магнитудой в 2,7 баллов 13 декабря в 21:20 по местному времени началось извержение вулкана. 14 декабря, его интенсивность возросла от средней до высокой.

Известно, что фонтаны лавы достигали более 100 метров в высоту, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров.