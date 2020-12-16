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Семейный врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом девяти тысяч детей 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Врач 40 лет тайно оплодотворял пациенток
Фото: Rahmat Gul / AP
Врач из американского города Детройт, штат Мичиган, десятки лет оплодотворял пациенток и в результате стал отцом около девяти тысяч детей. Об этом сообщает газета The Sun.
104-летний Филипп Певен (Philip Peven) 40 лет проработал семейным доктором. Оказалось, он регулярно выступал в роли донора спермы для клиенток, желающих забеременеть. В прошлом году одна из его биологических дочерей Джейми Холл (Jaime Hall) решила найти своего кровного отца и прошла ДНК-тест. В результате она узнала, что ее биологическим родителем был Певен.
Благодаря сайту биотехнологической компании 23andMe она нашла своих кровных братьев и сестер.

«Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец», — подчеркнула 61-летняя Холл из города Траверс-Сити, штат Мичиган.

Она начала связываться со всеми потенциальными родственниками, которых находила на сайте. В январе 2020 года Холл скооперировалась со сводной сестрой и решила встретиться с Певеном. Вышедший на пенсию доктор объяснил, что он действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Иногда в качестве доноров выступали его коллеги, уточнил он.
Певен назвал себя пионером в области искусственного оплодотворения. По его словам, он был донором спермы с 1947 года после проведенного в Чикаго исследования.
В те годы бывший врач не мог предположить, что однажды родство между людьми можно будет легко определить с помощью ДНК-тестирования.

«Он сказал: "Я никогда не думал, что такое станет возможно. Это же настоящая сказка, так ведь?"», — пересказывает Холл.

Холл и ее кровные братья и сестры отнеслись положительно к своему открытию. «Я не вижу в этом ничего плохого. Все те женщины, в том числе наши матери, приходили к нему в отчаянии, и он давал им то, в чем они нуждались, — объяснила она. — Я действительно считаю, что он пытался помочь людям, и без него меня бы сейчас не было».
Ранее сообщалось, что в США медик Куинси Фортье втайне оплодотворил сотни пациенток в женской больнице. Расследование по этому делу начала Венди Бэбст из штата Орегон. В какой-то момент женщина поняла, что не похожа на мужчину, которого считала отцом.
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