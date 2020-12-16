Что сделать, чтобы избавиться от телефонных мошенников

В последнее время телефонные мошенники вновь стали активизироваться. Люди отдают им свои деньги и сбережения, а потом не могут их вернуть. Они представляются по-разному и могут вымогать у вас деньги или давать навязчивую рекламу. Существует несколько способов сделать так, чтобы они вам не звонили. "Рамблер" рассказывает, что надо предпринять.

Блокировка незнакомых номеров

Некоторые телефоны поддерживают блокировку незнакомых номеров. Сделать это можно совершенно бесплатно, без участия мобильного оператора. Телефон сам будет блокировать звонки от номеров, которые не внесены в вашу телефонную книгу. Однако, есть один минус в том, что вам не смогут дозвониться важные люди, чьего номера у вас нет. Такая функция подойдет для детей и пожилых людей. Взрослым не рекомендуют подключать эту функцию, чтобы не игнорировать рабочие звонки.

Блокировка нежелательных звонков и сообщений

Многие операторы предлагают за отдельную плату дополнительную услугу блокировать определенные номера и сообщения. Так, до вас не дозвонятся мошенники и спамщики. Кроме того, вы перестанете получать сообщения о скидках и акциях в магазинах. Если вы не обращаете на это внимания, то вам подойдет такая услуга. Также ее рекомендуют тем, кому поступают "немые" звонки. В таких случаях человек звонит и сбрасывает. Единственный минус заключается в том, что за такую возможность нужно дополнительно платить.

Определитель номера

У телефонов есть масса приложений, которые помогают определить незнакомые номера. У них есть своя база данных в Сети, которую заполняют люди. Там есть категории "негативный звонок" и "нежелательный звонок". Так, при звонке у вас на экране будет высвечиваться номер и примечание к нему. Например есть категории "мошенники", "реклама" и "доставка товаров". Большинство приложений платные, но есть и бесплатные с устаревшей базой. Это значит, что номера не всегда будут отображаться корректно.