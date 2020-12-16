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Где находится лагерь для потолстевших полицейских 

Даня Виттиг 1 час назад
Где находится лагерь для потолстевших полицейских
Фото: depositphotos.com
Над весом стражей порядка шутят не только в России, в других странах и вовсе вводят строгие критерии, которым должен соответствовать полицейский. В основном, они касаются спортивной подготовки, эрудиции и манеры поведения на людях. "Рамблер" выяснил, как в Таиланде решили справляться с упитанными полицейскими.
В Центральном полицейском учебном центре Таиланда появился лагерь для офицеров, чей вес превышает норму. По мнению руководства, лишние килограммы превращаются в проблему в ходе работы, так как служители закона должны быть выносливыми — иначе они просто не смогут поймать убегающих преступников.
В лагере полицейские усиленно занимаются спортом и правильно питаются. Программа похудения получила забавное название «Уничтожение живота». На тренировках мужчины раздеты до пояса, чтобы мотивация работать была еще больше.
Для каждого дня разработана своя программа. В числе ежедневных нагрузок — езда на велосипеде. У каждого участника есть карточка, где он записывает начальный вес и затем фиксирует динамику его снижения. По отзывам специалистов, особо полные офицеры теряют от 20 до 60 килограммов.
Подписчики сошлись во мнении, что служители закона должны выглядеть подтянуто.
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