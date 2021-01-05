Как жила золотая молодежь в СССР 

Казалось бы, что в стремящемся к всеобщему равенству государстве нет места для деления на сословия. На самом деле оно было. В Советском Союзе существовала номенклатурная прослойка, условия существования которой были в разы лучше, нежели у рядовых строителей светлого коммунистического будущего. «Рамблер» расскажет о том, как жили наследники так называемой «элиты» в СССР.

Мажорами в те времена считались дети партийных деятелей, сотрудников министерств, высокопоставленных лиц из милиции и КГБ. В общем, люди, обладавшие определенными привилегиями и возможностями.

Их ребенка было видно с первого взгляда. В те времена простые советские жители не могли позволить себе импортных товаров: модные джинсы и хороший проигрыватель попросту не появлялись на прилавках. Чиновники и депутаты периодически заглядывали на закрытые склады, покупая там заграничную технику, яркие пиджаки и прочие аксессуары бурной обеспеченной юности.

Большинство таких детей к совершеннолетию уже получало свою первую машину. Мажоры ездили на Вольво, выгодно отличавшейся от Запорожца и Лады. Из современной магнитолы часто играла громкая музыка.

Ребенок участника партсобрания регулярно путешествовал за границу и выезжал за пределы Советского Союза. Германия, Франция, Америка — для «золотой молодежи» эти страны существовали не только на картинках. Более того: депутаты часто отправляли свое чадо за границу на ПМЖ.

Во время учебы в школе им не обязательно было сидеть над домашним заданием, стараясь получить высший балл. Вне зависимости от средних оценок в аттестате, для детей милиционеров уже было пригрето место в МГУ или ином престижном университете. Впрочем, таким шансом мажоры пользовались сполна — они стремились получить лучшее образование по выбранной специальности.

С «простыми» дружбу водить было не принято. Какой-нибудь сын КГБшника мог взять дочь швеи под свою опеку, но подобное случалось редко. Вокруг «золотой молодежи» витал налет элитарности.

Тусили они также в закрытых местах, подальше от остальных людей. В то время как простые парни отдыхали на субботних дискотеках, высокопоставленные ходили в рестораны и кафе.

Но главное отличие от современных мажоров все же было: ни один ребенок не позволял себе зарываться. Любые пьяные дебоши прерывались собственной же компанией. Если парень или девушка позволяли себе слишком много, его друзья указывали человеку на место.