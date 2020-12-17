Мать-одиночка разбогатела на продаже фото своих ног

Жительница английского города Лестер заработала сотни тысяч на продаже снимков своих ног. Об этом сообщает The Sun.

25-летняя Майя-Мэй Томпсон начала продавать фото своих стоп вскоре после рождения дочери.

«В течение трех месяцев после того, как я стала мамой, начался режим самоизоляции. Я не смогла найти новую работу, чтобы платить за подгузники, детскую одежду и электричество. Я хотела быть хорошей мамой и мне нужна была работа, которую могла бы делать дома».

По словам девушки, все началось с продажи кроссовок на Ebay . Один из покупателей спросил, пахнет ли ее обувь и может ли она, прежде чем отправить ему, поносить ее несколько дней. За это он предложил ей 40 фунтов стерлингов (четыре тысячи рублей) вместо десяти.

«Так все и началось. Когда мужчина получил эти кроссовки, он сразу же отправил мне сообщение, рассказав, какие они замечательные, и спросил, могу ли я сделать несколько снимков своих ног, покрытых лаками разных цветов».

С этого момента девушка поняла, что из фото можно сделать бизнес.

«Поклонники хотели видеть меня в разных типах носков, колготок, чулок и даже сланцев, также они просили снимки моих ступней крупным планом. Мужчины хотят быть уверены, что я делала фото специально для них, поэтому они просят наносить определенные цвета лаков для ногтей. Кроме того, спросом пользуются кадры, где я в туфлях на каблуках, носках или чулках, покрытых грязью».

Теперь мать-одиночка зарабатывает от 400 фунтов стерлингов (40 тысяч рублей) в неделю, а в предновогодний период заработать удалось в два раза больше. Сейчас девушка размещает свои снимки на платформах OnlyFans и KIK.

«В преддверии рождества поклонники требуют праздничных фотографий и видео. Они обожают, когда я болтаю рождественскими безделушками на пальцах ног, хожу по оберточной бумаге и обматываю вокруг ступней мишуру», — поделилась героиня.

По словам англичанки, ее фанаты— хирурги, судьи, юристы и инженеры. Многие женаты и имеют детей. Они просто стесняются поделиться с женами своей одержимостью ногами, а чужие фото и видео помогают им снять стресс.