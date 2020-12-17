Мать-одиночка разбогатела на продаже фото своих ног

«В течение трех месяцев после того, как я стала мамой, начался режим самоизоляции. Я не смогла найти новую работу, чтобы платить за подгузники, детскую одежду и электричество. Я хотела быть хорошей мамой и мне нужна была работа, которую могла бы делать дома».
«Так все и началось. Когда мужчина получил эти кроссовки, он сразу же отправил мне сообщение, рассказав, какие они замечательные, и спросил, могу ли я сделать несколько снимков своих ног, покрытых лаками разных цветов».
«Поклонники хотели видеть меня в разных типах носков, колготок, чулок и даже сланцев, также они просили снимки моих ступней крупным планом. Мужчины хотят быть уверены, что я делала фото специально для них, поэтому они просят наносить определенные цвета лаков для ногтей. Кроме того, спросом пользуются кадры, где я в туфлях на каблуках, носках или чулках, покрытых грязью».
«В преддверии рождества поклонники требуют праздничных фотографий и видео. Они обожают, когда я болтаю рождественскими безделушками на пальцах ног, хожу по оберточной бумаге и обматываю вокруг ступней мишуру», — поделилась героиня.