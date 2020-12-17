Выяснилось, как Британия скрывала от СССР связь с Гитлером

О сокрытии Лондоном документов Гитлера после падения Третьего рейха говорится в рассекреченных архивных материалах Службы внешней разведки России, которые были опубликованы в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства» в Москве в четверг, передает РИА «Новости».

Так, в одном из документов — шифртелеграмме, отправленной в Москву 5 июня 1945 года советским разведчиком, говорится о том, что немецкие архивы попали в руки американской армии. Англичане захватили личные архивы Гитлера, чтобы не дать советским властям узнать о контакте Лондона с нацистами. Также в телеграмме говорится, что британцы хотели найти в гитлеровских архивах подтверждение существования советско-германского пакта о ненападении.

Помимо этого, в мае 1942 года в Москву из Стокгольма советским разведчиком отправлено сообщение о том, что в политической среде Швеции говорят о меморандуме Геринга, полученном его людьми в Швеции.

«Геринг якобы выставил следующие условия: Германия заключает священный союз с Англией и Америкой против желтой опасности», — говорится в рассекреченном сообщении.

Также среди условий указано прекращение существования Франции как великой державы. Англия, согласно договоренностям, сохраняла бы влияние в своих колониях. Германия взяла бы под контроль Европу с европейской частью СССР. Гарантии Британии обеспечивала бы Германия а Америка.