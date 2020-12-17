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Что такое зов Аэлиты 

Александра Нечаева 4 часа назад
Что такое зов Аэлиты
Фото: Кадр из фильма "Отроки во Вселенной"
В 1960-х годах члены группы московских спелеологов, в рамках изучения возможностей длительного пребывания человека в космосе организовали долговременный лагерь в одной из пещер Крыма на глубине около 200 метров. В одну из ночей лагеря внезапно ушел один из членов экспедиции. Когда товарищи обнаружили его в одном из дальних ходов, он рассказал, что пошел на зов удивительного женского голоса. Никто больше из спелеологов этого зова, как оказалось, не слышал, но кто-то вспомнил, что подобные истории уже имели место. О том, куда же и зачем зовет чарующий голос, читайте в материале «Рамблера».
Происшествие со спелеологом было описано в отчетном журнале, а феномен был назван «зовом Аэлиты». «Космическое» название оказалось весьма кстати. Как выяснилось позже, подобные случаи были зафиксированы не только в пещерах. При подготовке космонавтов тоже заговорили о зове Аэлиты, правда, несколько в ином формате.
Будущим покорителям космоса предстояло пробыть довольно долгое время в сурдокамере в условиях полной изоляции, потеряв ощущение времени. Некоторые требовали выпустить их уже через несколько часов. С теми же, кому удалось продержаться несколько суток начинали иногда происходить странные вещи: одни начинали вести долгие разговоры с невидимым собеседником, другие слышали невероятные концерты классической музыки, третьи общались с родственниками, которые в тот момент находились за много километров (позже было установлено, что такие разговоры велись с те моменты, когда близкие люди испытуемых спали). Отмечались даже случаи «выхода из тела»: человек, находящийся в сурдокамере детально описывал, как он выходил из камеры, закрывая за собой дверь и отправлялся домой или к знакомым, описывал точный маршрут и встречающиеся на пути вещи и людей.
Одной из возможных причин возникновения феномена зова Аэлиты специалисты отметили тот факт, что в условиях сенсорного голода мозг человека переключается на другие каналы. Вместо визуальной информации начинает преобладать канал акустический. Звуковая чувствительность в условиях полной изоляции от шумов, а также от меняющихся зрительных образов повышается в разы, а сознание начинает преобразовывать едва различимые звуки в привычные акустические. Вполне правдоподобной выглядит и версия о том, что лишенный привычной внешней информации мозг начинает пытаться получить ее из подсознания, так и появляются необычные зовущие за собой голоса и другие слуховые галлюцинации.
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