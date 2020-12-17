Выяснилось, как Британия скрывала от СССР связь с Гитлером

О сокрытии стало известно после того, как документы Гитлера были рассекречены Лондоном и опубликованы в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». Об этом сообщает РИА «Новости».

В одном из документов говорится о том, что немецкие архивы попали в руки американской армии. Англичане захватили личные архивы Гитлера, чтобы не дать советским властям узнать о контакте Лондона с нацистами. Также в телеграмме говорится, что британцы хотели найти в гитлеровских архивах подтверждение существования советско-германского пакта о ненападении.

В мае 1942 года советский разведчик из Стокгольма отправил в Москву сообщение о том, что в политической среде Швеции говорят о меморандуме Геринга, полученном его людьми в Швеции.

«Геринг якобы выставил следующие условия: Германия заключает священный союз с Англией и Америкой против желтой опасности», — говорится в рассекреченном сообщении.

Среди условий указано прекращение существования Франции как великой державы, а Англия сохраняла бы влияние в своих колониях. Германия планировала взять под контроль Европу с европейской частью СССР. Гарантии Британии обеспечивала бы Германия а Америка.