В Москве прошла презентация музыкального лейбла BIM

«В этом году, когда все масштабные мероприятия — концерты и фестивали переносятся на неопределенное время, мы запустили лейбл. Артисты, лишенные возможности выступать в привычном для себя режиме, продолжают выпускать песни и записывать новые хиты. Мы рады стать частью этого нового для нас процесса и быть сопричастными к рождению талантливой музыки», — говорят со-основательницы лейбла BIM Music Лена Боска и Анастасия Ивка.