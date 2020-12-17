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В Москве прошла презентация нового музыкального лейбла BIM 

Партнерский материал 3 часа назад
В Москве прошла презентация музыкального лейбла BIM
Фото: Пресс-служба
16 декабря в Rose Bar Crocus City состоялась презентация музыкального лейбла BIM music. BIM Music — международный музыкальный лейбл, представляющий интересы артистов как на российском, так и зарубежном рынке, в частности в Швеции и Финляндии. BIM music — это цифровая дистрибьюция качественного контента, фирменный продакшн от мировых саунд-продюсеров, букинг-услуги и квалифицированный менеджмент.

«В этом году, когда все масштабные мероприятия — концерты и фестивали переносятся на неопределенное время, мы запустили лейбл. Артисты, лишенные возможности выступать в привычном для себя режиме, продолжают выпускать песни и записывать новые хиты. Мы рады стать частью этого нового для нас процесса и быть сопричастными к рождению талантливой музыки», — говорят со-основательницы лейбла BIM Music Лена Боска и Анастасия Ивка.

Пресс-служба
Открытие пришли поддержать как звездные гости: Григорий Лепс, Юлия Барановская, Зара, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Марина Федункив, Гоша Куценко, Пацанки, Яна Кошкина, SLAME, KARA KROSS, TSOY (Анатолий Цой), OMANY, Артём КИД, KARTASHOW (Дима Карташов), Валя Карнавал, GAVRILINA, Zolotova. _ (Вероника Золотова), Brandon Stone, Полина Гудиева, Cosmos Girls, Маша Вебер, Елена Север, Лада Дэнс, Юлия Беретта, так и артисты лейбла — RealZik, Stells, TheRad, Shark, Mascho, OZ, Xarista, АШ23, KitJah, IVKA, и многие другие.
Пресс-служба
В этот вечер на сцене выступили: Марина Федункив, Гоша Куценко, TSOY, Brandon Stone, Пацанки, Артем КИД, Полина Гудиева, Маша Вебер, Юлия Беретта, Cosmos Girls, а также артисты лейбла BIM — RealZik, Stells, Mascho, KitJah, Shark, Xarista, IVKA, OMANY, KitJah, Никита Кунов, OZ, Артем Иванов и другие.
Пресс-служба
Ведущими мероприятия стали Константин Тарасюк и Диля Долинская.
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Истории , лада Дэнс , Григорий Лепс , Артем Иванов , Анатолий Цой , Юлия Ковальчук , Алексей Чумаков , Марина Федункив , Юлия Барановская , Юлия Беретта , Полина Гудиева , Елена Север , Гоша Куценко
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