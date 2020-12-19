Летом 1917 года Владимира Ленина и еще нескольких деятелей РСДРП — Российской социал-демократической партии — обвинили в шпионаже и диверсионной деятельности в пользу германского генштаба. Это произошло, когда Россия все еще воевала с Германией в Первой мировой войне.

На фоне этого многие долгое время считали, что Ленин и вправду был агентом немецкого генштаба. Но так ли это на самом деле? Выяснял "Рамблер".

Ленин вернулся из эмиграции в Россию в апреле 1917-го, проезжая через немецкую территорию. Доказательством этому служили показания прапорщика Дмитрия Ермоленко , вернувшегося из немецкого плена. Он сообщил, что слышал фамилию Ленина в германском генштабе как действующего немецкого агента.

Однако спустя время анализ документов показал, что подлинных доказательств в "деле большевиков" не было, и само оно является не более чем фальсификацией.

Первый аргумент в пользу этого — было бы слишком глупо выдавать имя такого ценного агента, как Ленин.

Второй — "немецкий след" не был подтвержден никакими источниками. Историк Семен Ляндрес изучил перехваченные российской контрразведкой телеграммы РСДРП и установил, что никаких указаний на "немецкое золото" в них нет.

И наконец, финансовая помощь, приходившая российским революционерам из Германии была ничтожно мала. И, кроме того, нет доказательств, подтверждающих, что она была адресована большевикам.