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Как определить уровень интеллекта при помощи трех вопросов 

Мира Маркина 4 часа назад
Как определить уровень IQ при помощи трех вопросов
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Для того, чтобы определить уровень своего интеллекта совсем необязательно проходить тестирование из сотни вопросов, — достаточно всего трех. Подробнее о них — в материале "Рамблера".
Данный тест придумал профессор Йельского университета Шейн Фредерик. Ученый намеревался выяснить, насколько человек способен воспринимать сложное, кажущееся простым на первый взгляд. Тест называется Cognitive Reflection Test (CRT), то есть проверка когнитивной рефлексии.
1) Бейсбольная бита и мяч вместе стоят 1 доллар и 10 центов. Бита дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?
2) 5 машин за 5 минут производят 5 вещей. Сколько времени понадобится 100 машинам, чтобы произвести 100 вещей?
3) Пруд зарастает кувшинками. Каждый день их площадь удваивается. Целиком озеро зарастет за 48 дней. За сколько дней цветы поглотят половину его поверхности?
Ответы:
1 — мяч стоит 5 центов, а не 10, как отвечают многие. 2 — сотне машин для производства сотни вещей требуется столько же времени, сколько и пяти агрегатам для производства пяти. Следовательно, ответ — 5 минут. 3 — 47 дней.
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