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Домашний бегемот растерзал катавшегося на нем хозяина 

Lenta.ru 4 часа назад
Домашний бегемот растерзал катавшегося на нем хозяина
Фото: Lenta.ru
Домашний бегемот растерзал хозяина из провинции Фри-Стейт, ЮАР, после того как тот решил на нем покататься. Об этом сообщает издание The Mirror.
40-летний фермер и бывший армейский майор Мариус Элс (Marius Els) содержал домашнего бегемота, которого назвал Хамфри (Humphrey).
Он говорил, что бегемот отзывается на его оклик и любит играть с ним. Элс заявлял, что относится к бегемоту, как к сыну, и даже сам чистил животному зубы.

«Это немного опасно, но я доверяю ему сердцем и знаю, что он не причинит никому вреда. Он позволяет мне садиться к нему на спину, и я катаюсь на нем, как на лошади. Мы вместе купаемся. Это отношения, которые многие люди не поймут. Они думают, что такие отношения могут быть только с кошками или собаками», — рассказывал фермер.

В воскресенье, 13 декабря, шестилетний Хамфри растерзал хозяина и утащил в реку Вааль недалеко от его дома.
Представитель скорой помощи Джеффри Уикс (Jeffrey Wicks) рассказал, что парамедики прибыли на место происшествия и обнаружили, что животное укусило своего хозяина несколько раз, в результате чего он скончался.
Ранее сообщалось, что в ЮАР две львицы убили спасшего их много лет назад хозяина, который вывел их на прогулку. По мнению невестки погибшего, животные не хотели причинить вред человеку и просто начали играть с ним в какую-то жестокую игру.
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