Домашний бегемот растерзал катавшегося на нем хозяина 

Домашний бегемот растерзал хозяина из провинции Фри-Стейт, ЮАР, после того как тот решил на нем покататься. Об этом сообщает издание The Mirror.

40-летний фермер и бывший армейский майор Мариус Элс (Marius Els) содержал домашнего бегемота, которого назвал Хамфри (Humphrey).

Он говорил, что бегемот отзывается на его оклик и любит играть с ним. Элс заявлял, что относится к бегемоту, как к сыну, и даже сам чистил животному зубы.

«Это немного опасно, но я доверяю ему сердцем и знаю, что он не причинит никому вреда. Он позволяет мне садиться к нему на спину, и я катаюсь на нем, как на лошади. Мы вместе купаемся. Это отношения, которые многие люди не поймут. Они думают, что такие отношения могут быть только с кошками или собаками», — рассказывал фермер.

В воскресенье, 13 декабря, шестилетний Хамфри растерзал хозяина и утащил в реку Вааль недалеко от его дома.

Представитель скорой помощи Джеффри Уикс (Jeffrey Wicks) рассказал, что парамедики прибыли на место происшествия и обнаружили, что животное укусило своего хозяина несколько раз, в результате чего он скончался.