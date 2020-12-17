«Здесь один неизвестный был убит другим неизвестным»

17 декабря 1833 года Каспар Хаузер, самый таинственный человек своей эпохи умер также странно, как и жил. Этого юношу называли «дитя Европы», а его история стала одной из загадок XIX века. Подробности — в статье «Рамблера».

Он появился на рыночной площади Нюрнберга 26 мая 1828 года и странным поведением привлек внимание горожан городской стражи. Юноша едва стоял на ногах, как будто плохо умел ходить, был одет в изношенную одежду и в обуви не по размеру и механически бормотал фразу: «Хочу быть кавалеристом, как мой отец», при этом, по-видимому, не понимая ее значения. При нем было письмо с такой же просьбой и сообщением, что зовут его Каспар Хаузер. Сначала его сочли слабоумным бродягой, но когда его удалось разговорить — он довольно плохо владел языком — выяснились любопытные детали. Расследованием дела занялся крупнейший криминалист эпохи Пауль Иоганн фон Фейербах.

Найденыш плохо ходил и быстро уставал, питался черным хлебом и водой, испытывая отвращение к другой пище. Первые осмотры врачей показали, что Каспар не является психически неполноценным, однако явно много лет содержался в принудительной изоляции. По зубам мудрости установили, что ему не больше 17 лет, а его колени были неестественно искривлены. Первое время он жил у надзирателя городской тюрьмы Андреаса Хильтеля, подружился с его детьми и начал быстро усваивать новые слова.

Тогда он кое-как объяснил, что постоянно жил в тесной каморке, где нельзя было ни встать, ни лечь, поэтому он все время сидел. Окна были забиты досками, почти не пропуская солнечный свет. Иногда он крепко засыпал из воды со странным вкусом, после чего просыпался в чистой одежде, вымытый, с постриженными ногтями и новой порцией еды. Для игры у него были две деревянные лошадки и собачка. Потом человек, описать которого он не смог, научил его читать и писать, а через некоторое время вытащил на своей спине из каморки. Двое суток они добирались до Нюрнберга, где неизвестный надел ему обувь (которой мальчик раньше не носил), дал письмо и исчез.

Wikipedia. Йоханн Кройль. Портрет Каспара Хаузера

Деятельное участие в судьбе Хаузера принял профессор Георг Даумер, знаток гомеопатии, который забрал его в свой дом, где жил с матерью и братом. Под его руководством Каспар хорошо выучил язык, начал отличать людей от животных, а сны от реальности, постепенно его приучили к другой пище, хотя резкие запахи все равно продолжали его пугать. Он даже начал вести дневник и работать в саду.

Один сон Хаузера, рассказанный им во всех подробностях, и стал отправной точкой для расследования Фейербаха. Юноша описал огромный дом с красивой мебелью и блестящей посудой. Некая женщина одела его, а потом повела по анфиладе комнат и лестниц со статуями и портретами на стенах. Он также запомнил фонтан во дворе и библиотеку — комнату с множеством книг. Фейербах был уверен, что это был не сон, а полузабытое воспоминание детства, а огромный дом — это дворец.

Уже после смерти Каспара вскрытие показало, что у него был очень маленький мозг и легкие, но увеличенная печень, как бывает, если ребенок постоянно находится в сидячем положении. Также медики пришли к выводу, что нормальный рост ребенка был остановлен примерно в четыре года, а значит в свою темницу он попал не с самого рождения, а позже.

Через год и три месяца произошло первое покушение на Хаузера. Некий человек в черном подстерег Каспара возле уборной и ударил по голове. Очнувшись, юноша с окровавленным лицом дополз до подвала, где его и нашла мать профессора Даумера. Позже соседи Даумеров подтвердили, что действительно видели незнакомца в черной одежде рядом с домом, но найти и опознать его не смогли. Хотя баварский король Людвиг I объявил вознаграждение за любую информацию, никого так и не нашли.

После покушения дом Даумеров начали охранять полицейские и осаждать журналисты. В конце концов было принято решение поселить Каспара в доме Иоганна Бибербаха, муниципального главы. Дом находился в самом центре города, что посчитали лучшей защитой для Хаузера.

Wikipedia. Иоганн Георг Ламинит. Портрет Каспара Хаузера

Бибербах и его супруга оказались небрежными опекунами найденыша. Фрау Бибербах пыталась сделать Каспара своим компаньоном, но развлекать ее разговорами Хаузер не хотел и тяжело переживал разлуку с Даумерами. В итоге хозяйка стала обвинять найденыша в обмане и жаловалась на него мужу. Попытки отправить Хаузера в гимназию провалились, он не мог учиться вместе со сверстниками, по-прежнему был наивен и непосредственен как ребенок. Школьная муштра заставила его замкнуться.

В доме Бибербахов случился еще один странный инцидент, который его сторонники считали вторым покушением. Каспар встал на стул, чтобы взять книгу с полки, начал падать и схватился за выступ стенной панели. Но вместо этого каким-то образом задел висевший на стене заряженный пистолет. На выстрел прибежали полицейские и увидели Каспара, раненного в голову. Некоторые горожане начали подозревать юношу в мошенничестве.

Тогда Каспара приютил барон фон Тухер. Он и его мать заботились о юноше, но никаких новых сведений им узнать не удалось.

В доме фон Тухера Хаузер познакомился с английский лордом Стенхоупом, человеком сомнительной репутации. Он обещал парню усыновить его и увезти с собой в Кент. Также он нежничал с ним на людях, вызывая кривотолки в городе. Несмотря на это, англичанину удалось добиться официального опекунства над юношей. Он перевез его в Ансбах и оставил в доме школьного учителя Иоганна Георга Мейера, который строго относился к Хаузеру, изводя выговорами за каждую мелочь. После этого британец неожиданно уехал из страны, пообещав, что Каспар придет к нему позже. Хаузер остался в недружелюбном окружении. Поддерживал его только Фейербах, живший в том же городе.

Фейербах издал книгу, которая немедленно стала сенсацией. Он сопоставил факты и обрывочные рассказы мальчика и пришел к выводу, что Каспар на самом деле — сын великого герцога Бадена Карла Людвига Фридриха и его жены Стефании Богарне.

Wikipedia. Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах

Их старший сын умер в младенчестве, но при странных обстоятельствах. Ребенок внезапно заболел, но к нему не пустили ни кормилицу, ни даже мать. Позже умер и второй мальчик пары, зато три дочери отличались цветущим здоровьем. После смерти самого Карла трон занял его бездетный дядя Людвиг I, которого Фейербах считал одним из заказчиков преступления. Однако подлинной виновницей он называл графиню фон Хохберг, чей сын Леопольд наследовал Людвигу, если у того не будет детей.

Фейербах утверждал, что Каспара вывезли из дворца, подменив другим больным ребенком, но не собирались убивать. Семейство Хохберг таким образом шантажировало герцога Людвига, чтобы он отказался от брака и не оставил законных наследников. Герцог действительно упорно не женился, несмотря на все уговоры советников, хотя был последним представителем своей династии. а после его смерти Леопольд стал герцогом Бадена.

Wikipedia. Стефания Богарне

29 мая 1833 года фон Фейербах умер, уже будучи парализованным. Он был убежден, что его отравили. Некоторые медики также придерживались этого мнения, так как не смогли разобраться в симптомах. Трижды ему становилось лучше, но потом состояние резко ухудшалось. Каспар был потрясен смертью единственного близкого друга в Ансбахе. Он продолжал заниматься латынью и работал переписчиком в суде, но стал часто гулять в городском парке.

14 декабря после работы он отправился в парк, где у него была назначена встреча с незнакомцем. Тот обещал показать документ, который раскроет тайну его рождения. Но вместо этого он смертельно ранил его ножом. Истекающий кровью юноша добрался до дома, однако там один из его опекунов, Мейер, заставил его вновь вернуться в парк, чтобы осмотреть место убийства. Спустя три дня он скончался.

Перед смертью он бормотал фразу: «За этой мышью охотится слишком много котов…» и звал мать.

На месте рокового покушения горожане поставили памятный камень со словами: «Здесь один неизвестный был убит другим неизвестным». Его истинную личность так и не установили. Однако люди из окружения Стефании Богарне позже признались, что она действительно верила в то, что Каспар Хаузер мог быть ее сыном.