Автогонщик тайно поднял с затонувшего корабля сокровища

Британский Адмиралтейский суд рассмотрел дело о 60 тоннах серебра, поднятых с затонувшего корабля времен Второй мировой войны. За сокровищами охотились две конкурирующие фирмы, сообщает издание The Times.

В 1942 году британский лайнер Tilawa вышел из Бомбея с 732 пассажирами и грузом серебра, который предстояло доставить в Южную Африку для изготовления монет. В 1500 километрах от Сейшельских островов судно обстреляла японская подводная лодка. После попадания двух торпед лайнер затонул.

О серебре, стоимость которого оценивалась в 32 миллиона фунтов стерлингов (3,1 миллиарда рублей), вспомнили лишь спустя 70 лет. В 2012 году 67-летний автогонщик Росс Хайетт (Ross Hyett) решил заняться поиском затонувших сокровищ и основал компанию Argentum Exploration. Спустя два года ему удалось найти место, где погибла Tilawa.

В 2017 году фирма Хайетта начала подъем серебра. Операция продолжалась шесть месяцев и велась в строгой секретности. Когда судну, которое работало на месте кораблекрушение, приходилось заходить в оманский порт, поднятое серебро оставляли в международных водах в спрятанной на дне корзине. При транспортировке драгоценного металла в Великобританию было решено не заходить в Суэцкий канал, где добычу могли изъять египетские власти. Серебро повезли обходным путем, огибающим всю Африку.

Хайетт не знал, что, помимо него, серебро с Tilawa искала американская компания Odyssey Marine Exploration. Она известна тем, что в 2007 году подняла 17 тонн золота и серебра с затонувшего испанского галеона «Нуэстра Сеньора де лас Мерседес». Последовал международный скандал, в который включились несколько стран, претендующих на сокровища. Гражданская испанская гвардия захватила корабль кладоискателей, но было поздно: фирма успела вывезти добычу в США и отказывалась говорить, где она спрятана.

В сентябре 2016 года представители Odyssey Marine Exploration обратились к властям ЮАР и предложили отыскать погибший британский лайнер. Они договорились, что получат 85 процентов серебра с Tilawa, остаток достанется Южной Африке.

Когда выяснилось, что их опередили, власти ЮАР подали в суд. Они заявили, что серебро предназначалось южноафриканскому монетному двору и потому должно считаться собственностью правительства ЮАР.

16 декабря британский Адмиралтейский суд вынес решение, что груз Tilawa предназначался для коммерческих, а не государственных целей, и, следовательно, претензии ЮАР лишены оснований.

«Серебро, вероятнее всего, оставалось забытым до 2016 года, когда Odyssey проинформировал Южно-Африканскую Республику о его существовании»,

Сообщается, что Росс Хайетт ведет переговоры с властями ЮАР.