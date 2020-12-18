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СВР рассказала о притязаниях Муссолини на часть СССР 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
СВР рассказала о притязаниях Муссолини на часть СССР
Фото: Lenta.ru
Итальянский диктатор Бенито Муссолини рассчитывал установить власть над юго-западными районами СССР после победы нацисткой Германии во Второй мировой войне. Он поднимал этот вопрос в разговоре с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером, однако тот уклонялся от ответа. Об этом свидетельствуют рассекреченные архивные материалы Службы внешней разведки России (СВР), передает РИА Новости.
Эту информацию передал разведчик, резидент в Великобритании Анатолий Горский, скрывающийся под оперативным псевдонимом «Вадим». Ее он получил косвенным путем от крупного итальянского чиновника. 3 декабря 1941 года он отправил из Лондона в Москву шифртелеграмму, в которой утверждалось, что «Муссолини имеет в виду после уничтожения России получить специальные права на установление итальянского протектората на юго-западе России».
После того, как итальянский диктатор обсудил на встречах свои намерения с Гитлером, тот ответил, что «ничего не может быть решено до завершения кампании». «Первейшей необходимостью для Италии сейчас должно быть усиление итальянской армии на восточном фронте. Муссолини неохотно обещал послать больше войск на восточный фронт для того, чтобы во всяком случае иметь определенные притязания на территории», — передавал разведчик.
Ранее в СВР рассказали, что Великобритания пыталась скрыть от СССР тайные контакты с Адольфом Гитлером, поэтому после присвоения личных архивов фюрера Третьего рейха Лондон не захотел делиться ими с Москвой.
Данный документ опубликован в сборнике «Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства». Книга посвящена истории и развитии российской внешней разведки с момента ее создания 20 декабря 1920 года. Отмечается, что большинство представленных документов представлены впервые.
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Комментарии 1
Истории , Бенито Муссолини , РИА Новости
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