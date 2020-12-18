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В Англии продали особняк легенды британской разведки 

Lenta.ru 2 часа назад
В Англии продали особняк легенды британской разведки
Фото: Lenta.ru
В английской деревне Лакингтон (графство Уилтшир) за 2,5 миллиона фунтов стерлингов (247,7 миллиона рублей) продали особняк легенды британской разведки — Стюарта Мензиса. По некоторым данным, именно он послужил прототипом главного героя в романах о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Daily Mail.
Особняк Бриджес-Корт (Bridges Court) построили еще до XVIII века, однако он сохранил свои исторические особенности. Мензис заселился сюда в 1920-х годах и жил здесь на выходных. Вскоре он возглавил МИ-6 — Секретную разведывательную службу Великобритании, — и превратил ее в одно из лучших профильных ведомств мира. Стюарт был причастен к дешифровке посланий «Энигмы» — шифровальной машины нацистов.
Стюарт жил в доме, пока не покинул пост главы МИ-6 в 1952 году. Особняк площадью 616 квадратных метров вмещает приемную, столовую с кухней, гостиную, библиотеку, семь спален, пять ванных комнат, подвал и два балкона.
На прилегающей территории в 12 гектаров имеются переоборудованный сарай с тремя спальными местами, конюшня, бассейн и теннисный корт. Особняк окружен живописными полями, а сами строения подходят для перепрофилирования под гостевые объекты.
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