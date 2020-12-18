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Названы признаки прослушки смартфона 

Lenta.ru 1 час назад
Названы признаки прослушки смартфона
Фото: depositphotos.com
Резкое увеличение потребления трафика и заряда батареи, а также отсутствие шифрования данных при работе с сетью могут быть косвенными признаками того, что телефон пользователя прослушивается. Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин.
По его словам, владельцу смартфона стоит обращать внимание на то, как телефон работает с сетью. Например, в настоящее время все операторы сотовой связи используют шифрование при передаче данных.

«Если смартфон сообщает, что сеть не использует шифрование, это, пожалуй, самый главный настораживающий фактор», — предупредил эксперт.

Также поводом для беспокойства может стать внезапная повышенная сетевая активность мобильного приложения, которым человек не пользуется.
Курамин добавил, что существует атака на гаджет с подменой базовой станции. Для ее предотвращения следует установить приложение, сверяющее идентификаторы базовых станций, с которыми работает телефон, со списком, предоставляемым сотовыми операторами. Кроме того, пользователь может защитить себя от троянских программ для мобильных устройств. Для этого также рекомендуется скачать бесплатные программы для мониторинга подключения к базовой станции и выявления поддельных виртуальных базовых станций.
Он уточнил, что на сегодняшний день не существует универсальной методики проверки, прослушивается ли телефон. Однако для того, чтобы минимизировать такой риск, нужно устанавливать и регулярно обновлять на смартфоне антивирусное программное обеспечение.
Ранее партнер и директор компании по разработке отечественного программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что самый главный признак прослушки смартфона — его странное, нетипичное поведение.
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